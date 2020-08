Muertes en exceso

No deja de ser inquietante que una enfermedad desconocida sea la encargada de sacar de la normalidad los promedios de muerte en el país. Y eso porque saber que el exceso de mortalidad en lo que va corrido del año esencialmente ha sido producido por el Sars-Cov-2 deja de ser un referente estadístico para entender el impacto de la pandemia en su cara más dramática.

Al confirmar que de las 15.728 muertes registradas por encima del promedio de los últimos cinco años, 12.393 son atribuidas oficialmente al covid-19 –el 78,79 por ciento del total– se advierte que este virus no es un juego, como siguen insistiendo algunos.



El registro del exceso de mortalidad que reveló esta semana el Ministerio de Salud es muy importante porque, además de dejar ver los estragos de la pandemia, muestra que cuando los comportamientos se moderan, algunos factores desencadenantes de muerte dejan de hacer presencia.



Es el caso las muertes causadas por la violencia en todas sus formas, los accidentes de tránsito, en el trabajo, los homicidios y suicidios, que tuvieron una baja importante durante el tiempo en que la cuarentena fue estricta, al punto de que en un periodo llegaron a bajar los promedios de muertes históricas y un poco después alcanzaron a compensar la agresión letal del nuevo coronavirus. Una referencia importante.



No sobra advertir que las muertes por causas naturales diferentes a covid-19 empezaron a hacer su aparición en la última parte de este semestre, lo que se convierte en una señal para los aseguradores y prestadores de salud. Por supuesto, que estos promedios tengan diferencias regionales importantes también deja elementos para el análisis y las correcciones.



Aunque son cifras no gratas, conocerlas a partir de informes rigurosos de las entidades del país genera confianza y es señal de transparencia no solo en el marco de la pandemia, sino también en el devenir de los indicadores vitales del país. Bien por eso.



