Se abre paso la verdad

De no haberse dado en días tan convulsionados como los recientes, la noticia de que los comandantes de la antigua guerrilla de las Farc reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber incurrido en delitos relacionados con el secuestro, sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional, habría tenido una trascendencia mayor.

Y es que la decisión de los antiguos jefes de esta organización, además de histórica es, justo en estos tiempos de incertidumbre y desazón, un avance notable en el camino de la reconciliación y la justicia.



Al aceptar su responsabilidad por estas conductas, que, como lo establece el auto de acusación, incluyen toma de rehenes, privación grave de la libertad, tortura y episodios de violencia sexual, quedan comprometidos a reconocerlos de manera individual –es de esperarse que en una audiencia pública con presencia de las víctimas– y a presentar un proyecto de sanción que debe tener contenido reparador. Luego, esta jurisdicción determinará una sanción que ha de incluir una restricción de libertad de movimiento por un período de hasta ocho años.



Hay que reconocer el paso dado por los excomandantes y lo importante que resulta para la JEP en momentos en los que siguen siendo considerables los sectores que la miran con desconfianza. Pero valorar la decisión de quienes comandaron las Farc no excluye recordar la obligación que tienen de lograr que la reparación de las víctimas sea satisfactoria para ellas y, además, profundamente respetuosa de su dignidad.

Deberán ahora aportarles a las víctimas de este atroz delito toda la verdad que esté a su alcance y permita

que su dolor tenga alivio. FACEBOOK

TWITTER

Es fundamental que en lo que viene entreguen toda la verdad que guardan ellos y sus antiguos subordinados sobre qué pasó con los plagiados que nunca regresaron, qué motivo sus secuestros, quiénes fueron cómplices, en qué circunstancias se urdió el plagio y, en los casos en que estos tuvieron un desenlace fatal y los cuerpos no fueron devueltos a la familia, dónde están hoy los restos. Aquí la máxima prioridad tiene que ser lograr que el mayor número posible de familias con heridas aún abiertas por los secuestros de las Farc puedan sentir alivio en su dolor, gracias a la información que aporten sus antiguos integrantes.



Dicho lo anterior, conviene retomar lo aleccionador del hecho. Lo más significativo es el hito que marca en relación con los restantes macrocasos y los demás actores que se han acogido a la justicia transicional. Al aceptar los excomandantes que recurrieron al secuestro, tal y como lo estableció el auto de acusación, y al comprometerse con la reparación envían una señal a todos los que en adelante transiten por el mismo camino en la justicia transicional de que esta es la vía correcta. No sobra recordar que aquellos que no acepten su responsabilidad quedan expuestos a condenas de hasta 20 años de prisión. Es también, como varios observadores lo han señalado, un gesto político.



Pero lo ocurrido aquí es, ante todo, una señal sólida de los avances de la justicia, la cual ahora tiene el reto de materializar los castigos, que se constituyen en eje fundamental para resolver los más grandes conflictos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com