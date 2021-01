Un golpe más de Maduro

Una nueva vuelta de tuerca para consolidar su dictadura acaba de dar Nicolás Maduro en Venezuela. El asalto al Parlamento, el único poder que el chavismo no controlaba, a través de unas elecciones amañadas, sin transparencia y con una abstención del 70 por ciento, marca un nuevo desarrollo en el martirizado país en momentos en los que la realidad geopolítica cambia con vientos que, en principio, no parecen favorecer a la fracturada oposición.

El no tan sutil giro de la Unión Europea al no referirse a Juan Guaidó como presidente encargado, y el catalogar al Parlamento elegido en el 2015, y que dominaba la oposición, como “saliente” no tienen otra explicación que el reposicionamiento de Bruselas para abrirse a la posibilidad de un diálogo con la dirigencia chavista, en la aspiración de que conduzca a un proceso de transición democrática.



¿Ingenuidad? Quizás. Pero han sido años de sanciones, de presiones internacionales, de cerco diplomático, y de algunas acciones inteligentes y otras disparatadas de la oposición que no han hecho más que atornillar en el poder a una casta de dirigentes populistas que han llevado a su país a niveles históricos de miseria e indignidad.



El otro elemento es la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. No es claro si el demócrata se sumará a la política de sanciones y aislamiento aconsejada por los exilios cubano y venezolano, y seguida por Trump, o si, por el contrario, hará una aproximación más en sintonía de los europeos o del estilo multilateralista que se espera imprima en su política exterior. Y Latinoamérica, dividida y sin liderazgos.



Guaidó, sacudido por el fanatismo de los sectores opositores más radicales, y por escándalos de corrupción de su entorno, estira la Constitución para justificar su estatus de ‘presidente interino’ y del Parlamento ‘saliente’ en su lucha por no convertirse en irrelevante. Pero poco avanza.



2021, un año más de incertidumbre y caos para los vecinos.



