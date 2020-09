El préstamo a Avianca

Ayer, tras cinco meses de suspensión, se reanudaron los vuelos comerciales en aires colombianos, con 152 operaciones en las principales rutas. Esta autorización es parte de la fase de mayor reapertura en la lucha nacional contra el coronavirus y coincide con el anuncio de salvamento del Gobierno Nacional a Avianca.

El sábado pasado, el Ministerio de Hacienda anunció que de las arcas públicas, particularmente de los recursos para la emergencia, saldría un préstamo de hasta 370 millones de dólares con un plazo de 18 meses, que formaría parte del proceso de reestructuración de la compañía en Estados Unidos.



Esto implica que el Gobierno colombiano participa del rescate de Avianca, cuya financiación total asciende a unos 2.000 millones de dólares. Las razones esgrimidas por la Casa de Nariño se centran en garantizar la continuidad del sistema aéreo nacional, fundamental para la conectividad y el turismo. El peso de la centenaria aerolínea, de origen colombiano pero hoy en manos extranjeras, es indiscutible. Avianca respondía antes de la pandemia por más del 53 por ciento de los pasajeros en vuelos nacionales del país y por el 46 por ciento, aproximadamente, de los pasajeros en los vuelos internacionales.

La compañía opera en 26 de los 59 aeropuertos del país y viaja a 33 de los 53 destinos internacionales. Si bien genera unos 20.000 empleos directos, la industria aérea nacional mantiene unos 62.000 empleos; su cadena de suministro, otros 76.000, y los pasajeros y turistas sostienen de manera indirecta más de 400.000 empleos en el territorio nacional.



Estas son las cifras que sustentan el argumento gubernamental para la billonaria decisión de ser parte del rescate de Avianca. Es cierto que sin una conectividad aérea dinámica, las posibilidades de recuperación económica se dificultan. Y los vuelos no solo son cruciales para los negocios y el turismo, sino también para otros sectores económicos como alojamiento, restaurantes y entretenimiento.



Es inevitable que un giro de más de 1,4 billones de pesos de los fondos de la emergencia del coronavirus para una sola empresa genere dudas, dispare alertas y cause críticas. De hecho, la Procuraduría envió una carta con unas 18 preguntas legítimas sobre los fundamentos y la naturaleza de la operación que deben ser atendidas.



Ante una suma tan considerable de recursos, el Gobierno tiene la responsabilidad de absolver todas esas inquietudes y de comunicar de manera efectiva las razones y los beneficios de este préstamo para la economía y el interés general. Además, en momentos en que una parte importante del sector empresarial atraviesa momentos de incertidumbre financiera, es perentorio que las ayudas sean repartidas de una manera equitativa.



Es decir, no todas las compañías generan el impacto que tiene Avianca, pero cada una, en su tamaño y en su sector, requiere hoy que el Gobierno le tienda la mano. Sería muy positivo que este préstamo a Avianca formara parte de una estrategia más integral de salvamento, por ejemplo, del sector aéreo que incluyera apoyo similar a las restantes aerolíneas. El momento de definir estas ayudas es ahora.



