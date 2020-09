Hora de innovar

No resulta extraño que Bogotá haya regresado al pico y placa ahora que su economía vuelve a reactivarse. Durante seis meses, prácticamente, la medida estuvo suspendida por la pandemia de coronavirus, lo cual obligó a adoptar nuevas estrategias de movilidad, como el incremento en kilómetros de ciclorrutas o el uso racional del transporte público.

Esa misma reactivación avivó la congestión en los principales corredores viales de la ciudad, con una realidad adicional: el crecimiento inusitado de ciclistas y motociclistas, todos en disputa del mismo espacio. En este sentido, hay que decir que la nueva realidad es, a lo sumo, el retorno al viejo esquema de restringir el uso del carro a determinadas horas, tal y como se viene haciendo desde hace dos décadas.



De ahí que no hayan faltado las críticas ante la poca novedad que ofrece la medida. Mejor aún: que la crisis no haya permitido explorar otros mecanismos que mostraran un avance en esta materia. Se volvió a prácticas ya conocidas: restringir, sancionar y mantener a raya el carro particular.



Como resulta difícil cambiar de estrategia a estas alturas, bien vale la pena que autoridades y ciudadanía apuesten por los otros incentivos que se ofrecen y ya habían sido sugeridos en el pasado: el carro compartido y el cobro por congestionar vías. A esto hay que apuntarle decididamente, pero ello solo se consigue con pedagogía, estímulos y participación de la gente, hasta que se vuelva un hábito. De lo contrario, aquello que se quería evitar –que más gente usara carro o moto por seguridad– será una utopía.



Se debe ir más allá, y Bogotá tiene con qué. Hay que insistir en el cobro por parqueo en vía, en peajes intraurbanos, en mejor infraestructura para los ciclistas, en sacar adelante las bicis públicas, en hacer más costoso el uso del carro y no en privarlo del derecho a rodar libremente, y en acelerar las obras decisivas para mejorar la oferta de transporte público. Eso, solo para comenzar.



EDITORIAL