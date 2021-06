El mes pasado, en lo más álgido de las manifestaciones contra el actual gobierno, llamó la atención la noticia del nombramiento de la nueva ministra de Cultura: la expresidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura Angélica Mayolo. No fue una sorpresa por la trayectoria de la elegida: no obstante su juventud, 31 años apenas, la abogada Mayolo no solo es especialista en Derecho Internacional y Administrativo, sino que ha conocido a fondo las industrias creativas en el Valle del Cauca. Despertó interés, eso sí, el cambio tanto de titular como de orientación –hacia la reflexión sobre la cultura y hacia la juventud– en una cartera que desde el principio de esta administración había estado insistiendo en los postulados de la llamada economía naranja.

El enfoque de la ministra Mayolo, según hacen prever sus orígenes en el Pacífico e indican sus primeros días de trabajo, tiene todo que ver con el estallido social de finales de abril. Ella ha hablado de defensa del territorio, de inclusión, de diversidad cultural, de puentes entre lo privado y lo público, en las entrevistas que ha dado, pero sobre todo ha hablado de trabajar, en lo poco que queda de este Gobierno, en tres grandes ejes que resumió a EL TIEMPO así: “El aporte de la cultura en la construcción del diálogo nacional, el fortalecimiento de procesos culturales con jóvenes en los territorios y la reactivación del ecosistema cultural”.



El papel de la cultura en los días de la pandemia y en los de las protestas ha sido fundamental, pues no solo ha servido a la esperanza en medio de la incertidumbre de la enfermedad, sino que ha servido de altavoz al llamado a la paz y la justicia social durante las marchas, pero es cierto que –como anota la propia ministra Mayolo– se requiere más que nunca una cartera de Cultura que lidere la reapertura de los espacios para el arte, el diálogo con la juventud en busca de consensos, y la vacunación y la reconstrucción de un sector que resguarda lo humano en tiempos de crisis.



EDITORIAL