Mercado mortal

La falsificación de medicamentos se debe calificar como un verdadero crimen. Más cuando este delito se ha propagado en decenas de países en los que desde un simple analgésico hasta los fármacos de más alta tecnología no se escapan de estos fraudes.



De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que el alcance general de este dolo bordea el 15 por ciento del mercado farmacéutico global, a tal punto que el Instituto Internacional de Investigación contra la Falsificación de Medicamentos (Irasm) ha llegado a estimar que cada año, al menos 200.000 millones de dólares son producidos por este tenebroso negocio.

Lo cierto es que este flagelo deja entrever que América Latina participa con un 30 por ciento de las falsificaciones y que Colombia aporta en este tremendo conteo, que ha encontrado en la pandemia un terreno abonado para acrecentarse.



Hace algunos meses, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que el repetido aumento de las demandas de productos médicos para abordar la pandemia de covid-19 ha llevado a una expansión del tráfico de productos falsificados, del cual no se han salvado ni siquiera algunos gobiernos que han caído en las garras de delincuentes que se aprovechan para ofertar fármacos de menor calidad, lo cual constituye otra forma de fraude.

Hace unos días, como se publicó en este diario, la Fiscalía dio a conocer los resultados de una operación en la que fue incautada más de una tonelada de medicamentos contra el cáncer, sida, hemofilia, diabetes y otras enfermedades de alto costo, con evidencias claras de pertenecer a este tipo de productos peligrosos, y en la que fue judicializada una red que operaba desde hace varios años.



El Invima, por su parte, también ha puesto en marcha mesas de trabajo y comités intersectoriales con autoridades y agencias internacionales como Ameripol, Europol e Interpol para generar acciones articuladas contra el contrabando y la falsificación de medicamentos de origen extranjero que intenten ingresar al territorio colombiano.



Por esta vía, en el último año, el Instituto ha abordado más de 100 denuncias relacionadas con fabricación clandestina y alteración de medicamentos y otros insumos, de las cuales no se han salvado ni las pruebas rápidas para el covid-19, ni los geles antibacteriales ni el alcohol antiséptico, lo que desnuda la gravedad del problema.



A lo anterior se suma que, según algunas investigaciones, si bien más del 90 por ciento de la población en la región es consciente de esta situación, solo el 62 por ciento la considera un peligro para su salud y apenas 1 de cada 3 personas manifiesta que esto le puede hacer daño, cuando los desenlaces del uso de estos productos terminan convirtiéndose en casos clínicos, que es cuando se cuantifica. Y no hay que olvidar la creciente preferencia de las personas por comprar medicamentos a través de la red, muchas veces sin tener en cuenta el soporte científico y las autorizaciones debidas.



Hay investigaciones y no deben parar ante esta otra ‘epidemia’, por lo que el llamado es a generar conciencia sobre los peligros que para todos significa este mercado mortal.



