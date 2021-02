La tragedia en Tumaco

El naufragio de dos embarcaciones que transitaban por la ruta marítima Tumaco-San José del Guayabo-Río Mejicano, con saldo de 14 personas muertas –la mitad, menores de edad– y alrededor de 30 desaparecidas, ha sacudido al puerto nariñense y al país. Treinta más pudieron ser rescatadas.

Las dos lanchas transportaban una cantidad indeterminada de personas, pues no hubo registro de su zarpe, algo habitual en un área costera en la que escasea o en ocasiones es imposible el control de la Armada. Varios de los ocupantes viajaban con la intención de asistir a la celebración de un cumpleaños en la vereda de San José del Guayabo. La hipótesis más fuerte apunta a un sobrecupo y al fuerte oleaje como causas de la tragedia. Al parecer, el hundimiento de una de ellas habría hecho que la otra se acercara a brindar auxilio y sucumbiera también ante la fuerza de las olas.



Lo acontecido recuerda otros sucesos similares ocurridos en el pasado y, sobre todo, cuán complejo es garantizar el cumplimiento de normas y protocolos de seguridad en un contexto como aquel en el que aconteció el doble naufragio. Es una realidad que múltiples factores favorecen la informalidad y el desconocimiento de los procedimientos que requiere un transporte seguro de pasajeros por vía marítima. Con todo, esta dificultad no puede convertirse en excusa permanente para que las cosas sigan igual y que, ojalá no sea así, en el futuro estemos lamentando otro hecho similar.



Es, valga el lugar común, una tarea de todos. De las autoridades marítimas responsables de ejercer control sobre las embarcaciones que prestan estos servicios, de los propietarios y conductores de las lanchas y, también, de quienes las utilizan para sus desplazamientos. Que las circunstancias hagan más difícil la prevención no puede ser excusa para que no exista consciencia de los riesgos ni de la importancia de proteger la vida.



