Luego de los temores de marzo del año pasado, que padecieron prácticamente todas las industrias del planeta, el mundo de los libros se fue dando cuenta no solo de que no era el momento para replegarse, sino que era una época para redescubrir la importancia de la lectura. Desde abril de 2020, cuando la gran mayoría de la humanidad ensayaba el confinamiento y el distanciamiento social, los autores se sentaron a trabajar, los editores rediseñaron sus criterios y sus estrategias, los libreros reforzaron sus páginas de internet y encontraron nuevos caminos para entregar los títulos disponibles, y los lectores se pusieron al día y dieron con narrativas con las que no habrían dado de otra manera.

Dicho así, claro, suena a la magnífica noticia que es, pero no sobra recordar que la buena hora de los libros se ha dado en medio de una catástrofe y a pesar de condiciones devastadoras que han puesto contra la pared –por ejemplo– la suerte de varias librerías. Ha sido duro. Ha sido devastador. Se han dado tumbos y ha habido encontronazos en el sector porque, ante la falta de eventos presenciales en donde puedan venderse las novedades y las recuperaciones, se ha hecho necesario presentar, promover y vender de diferentes modos. Pero lo cierto, con cifras, es que las ventas de libros no solo no se vinieron abajo, sino que se mantuvieron y en los peores meses de 2020 crecieron porque fueron una verdadera compañía.



Las plataformas que tanto sirvieron para el teletrabajo y para el telecolegio pusieron en contacto a los escritores con los lectores en todo el mundo y mantuvieron vivos y crearon nuevos clubes de lectura. La librería virtual Buscalibre fue de vender 270.000 copias en 2019 a vender 800.000 en 2020, pero, gracias a que los libreros se crecieron y se portaron como consejeros capaces de recetar la lectura precisa en el momento preciso, las heroicas librerías de barrio resistieron el vendaval con una dignidad que, de paso, fue un magnífico ejemplo.



EDITORIAL