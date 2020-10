Un millón de muertes

Un millón de muertos en el planeta ocasionados por un agente que hace 10 meses no se conocía y frente al cual no existe una forma específica para prevenirlo ni tampoco para tratarlo es un evento que merece, sin duda, más de un comentario. Esto es lo que ha ocurrido con el covid-19, que aún campea a sus anchas.

Y aunque para algunos esta causa de muerte, por ahora, es menos impactante que las enfermedades cardiacas, que al año arrebatan 18 millones de vidas; que todas las formas de cáncer, que dejan 9 millones de víctimas; o que el hambre, que mata 6,5 millones de niños menores de 15 años cada año, la diferencia frente al Sars-CoV-2 es que estas enfermedades tienen formas claras para tratarlas y evitarlas. Lo peor de todo es que esta amenaza es apenas una muestra de otras que podrían repetirse y dejar a la humanidad con la guardia baja.



Para la muestra está que en Colombia, en los primeros seis meses del año, el covid-19 se incrustó en el podio de las causas de muerte, al punto de que –según lo revelado por el Dane este martes– ya es la segunda por debajo de los infartos y se cobra casi el triple de vidas que los homicidios, lo que ya es mucho decir. Y por sí solo el virus ya responde por el 11 por ciento de los fallecimientos desde que apareció.



Por eso hay que insistir en la necesidad de aplicar con certeza lo que se va conociendo del virus y las lecciones de otros países.

Basta ver, por ejemplo, que en Europa, después de haber pasado una etapa muy dura entre marzo y abril y de que muchos creyeran que se habían librado de este flagelo, hoy se ven los rebrotes, que si bien tienen una dimensión distinta, no dejan de ser un riesgo para todos.



Por otro lado están algunos países asiáticos, que por su propia experiencia con virus parecidos, como el Sars y el Mers, además de su propia cultura, tenían internalizadas, hasta convertirse en hábitos, las medidas de bioprotección que en el contexto pandémico son las únicas acciones para sortear mejor este chaparrón. De ahí que en momentos en que el país está desescalando la pandemia y que se escuchan algunas voces de optimismo, se podrían generar falsas seguridades que pueden redundar en un relajamiento de las medidas sanitarias. Y, en ese sentido, no se pueden echar en saco roto las advertencias del ministro de Salud, Fernando Ruiz, frente a la potencialidad de un aumento de casos en un horizonte no tan lejano.



Si bien es muy temprano para hablar de rebrotes, lo conveniente es tomar las advertencias de Minsalud como un elemento para evitar y no para sentarse a esperar que ocurra. Aquí toda la comunidad, sin excepción, tiene que reforzar el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones.

Y, consecuentemente, todas las autoridades de salud y los empresarios deben disponer lo que esté a su alcance para facilitar que esto se lleve a cabo.



Esa es la base del llamado aislamiento selectivo, que se prolongó por un tiempo más. Por eso, la aplicación de pruebas masivas, la búsqueda de casos activos y los avances en identificar la verdadera seroprevalencia del virus en el país no pueden quedar como una deuda en esta estrategia.



