Tragedia en Riosucio

En medio de una fuerte ola invernal que ha dejado por lo menos 40.000 damnificados en este departamento, Chocó fue escenario de otra triste tragedia el sábado pasado.

Ocurrió en Riosucio, donde, al parecer, un cortocircuito en un poste generó un incendio que cobró la vida de una mujer y una niña, dejó 73 viviendas calcinadas y a más de 400 personas damnificadas, quienes hoy claman por la solidaridad del país.



De haber contado este municipio con un cuerpo de bomberos, otra habría sido la historia. Es lamentable que una conflagración similar ocurrida hace diez años y la certeza del alto riesgo de que se repitiera, debido a que buena parte de las viviendas son de madera, no hayan sido razones suficientes para dar este paso. Sí que han fallado las administraciones municipales en esta tarea.



Ahora, ante este nuevo drama se anunció ayer que se firmó un compromiso con la Alcaldía y la Gobernación para constituir en un plazo de dos semanas el cuerpo de bomberos voluntario. ‘Más vale tarde que nunca’, reza un adagio que esta vez duele mucho y produce rabia traer a colación. El compromiso incluye la entrega de una máquina de bomberos y la compra de otra que pueda transportarse a través del río Atrato. Y es que las malas condiciones climáticas impidieron el apoyo aéreo con un helicóptero de la Fuerza Aérea durante la noche del sábado.



Pero las malas noticias no terminan aquí. La carretera que une el municipio con Belén de Bajirá, vía de ingreso de las ayudas prometidas, está en pésimo estado, no obstante el anuncio hecho hace tres años de que sería intervenida y arreglada.



Es verdad que la naturaleza y, como en este caso, el azar son factores muchas veces impredecibles en lo que tiene que ver con catástrofes. Pero no menos cierto es, como tantas veces se ha repetido, que hay otros tantos que sí están en manos de las personas. Mejores gobiernos sí que ayudan a que las comunidades sean menos vulnerables.



