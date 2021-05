La vida en Marte

Hacía mucho tiempo no les llegaban a los lectores de la Tierra tantas noticias del espacio: la conmemoración de los 60 años del vuelo espacial del cosmonauta Yuri Gagarin, la publicación de una serie de temblorosos videos de ovnis por el Gobierno de Estados Unidos y el reconocimiento de la Nasa de que la nave de SpaceX estuvo a punto de estrellarse con un objeto volador en su camino a la Estación Espacial Internacional han estado apareciendo en los periódicos del mundo –no como rumores de teóricos de la conspiración ni aseveraciones de ufólogos mirados de reojo, sino como noticias confirmadas– en las últimas dos semanas.

Pero quizás la historia más reveladora e impresionante de todas sea la del pequeño helicóptero Ingenuity, que llevó a cabo el primer vuelo en otro planeta de una aeronave controlada por seres humanos, puesto que no solo se trata de la continuación de aquella exploración del planeta rojo que comenzó hace unas semanas, sino de una esperanzadora e innegable evolución científica y tecnológica de esta especie a la que dio inicio –la conexión la hizo la propia Nasa– la vieja proeza de los hermanos Wilbur y Orville Wright: no por nada el Ingenuity carga un retazo de una de las alas del avión de motor Flyer 1, que los Wright consiguieron elevar en Kitty Hawk, Carolina del Norte, hace más de un siglo.



Ingenuity voló a tres metros de altura durante 39 segundos, entre la atmósfera de Marte, para abrirle paso definitivamente a una nueva tecnología que dentro de muy poco empezará a servirle a la exploración de todo el sistema solar. Es un logro enorme, porque no es lo mismo explorar un punto de la superficie de un planeta que recorrer mundos desconocidos, pero sobre todo se trata del principio de un viaje que irá describiendo punto por punto aquella galaxia misteriosa y romantizada que durante tanto tiempo solo pudo observarse con telescopios e imaginarse con la ilusión de comprender de paso el sentido de la experiencia humana.



EDITORIAL