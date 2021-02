Dolor por Birmania

La situación en Birmania ha dado desde el lunes una preocupante vuelta de tuerca que amenaza seriamente los prometedores avances de la transición democrática emprendida en 2011, con el golpe de Estado que regresó al estado de detención a la premio nobel de paz y jefa de hecho del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, de 75 años. Todo en medio de una sociedad que no parece muy dispuesta esta vez a permitir que los militares sigan siendo los protagonistas principales de su destino.

La joven democracia, inspirada por el ejemplo de ‘La Dama’, volvió a caer bajo el férreo control de los militares, que esgrimen que en las pasadas elecciones de noviembre, en las que su partido apenas consiguió 33 escaños frente a los 346 del partido de la nobel (Liga Nacional de la Democracia), fueron resultado de un proceso fraudulento. Pero, en el fondo, lo que es claro es que ante el avance avasallador de las fuerzas civilistas temen perder sus privilegios y riquezas acumuladas durante la sanguinaria dictadura militar de décadas. Su idea era conservar su estatus desde el inicio de la transición, pero la inminencia de una reforma constitucional que les quitara esas prebendas se blandía como una espada contra su posición dominante.

La Constitución que los militares redactaron les concedió el control del 25 por ciento del Parlamento, así como tres de los ministerios más influyentes. Pero, a la vista de lo sucedido, parece que eso ya no les es suficiente y por eso decidieron volver a las calles y al poder, según ellos, hasta tanto no se “restablezca el orden”.



Cacerolazos e intentos de protestas muestran el descontento ciudadano, mucho más porque en las primeras horas no se sabía de la suerte de Aung ni del presidente de la república, Win Myint. Al final, los militares dejaron saber que ella estaba recluida en su casa.



Doloroso final para un proceso democrático hecho a pulso con muchos sacrificios y dolor. Mas, quizás, aún no está dicha la última palabra.



EDITORIAL