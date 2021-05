Fortalecer el Covax

El retraso en el envío de vacunas a través del mecanismo Covax, como consecuencia de la prohibición de la India para la exportación de sus biológicos, y que según la Organización Panamericana de la Salud impactará en el ritmo de inmunización contra el covid-19 en el mundo entero, lejos de desestimular esta herramienta de equidad invita a que se fortalezca.

Es importante recordar que desde su inicio, a comienzo de 2020, Covax, de la mano de la Alianza para la Vacunación (Gavi), la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (Cepi) y la OMS, se dio a la tarea de identificar las iniciativas, en ese momento incipientes, en los centros de investigación y laboratorios farmacéuticos, para encontrar prontamente una vacuna contra el covid-19, mientras en un esfuerzo conjunto de Estados promotores y filantropía se buscaban mecanismos de financiación que permitieran respaldar el desarrollo de las investigaciones y ayudar a los países pobres en su compra.



En ese contexto, Colombia adhirió al mecanismo como país autofinanciado y aseguró el ingreso por esta vía de 20 millones de dosis –de diferentes laboratorios– que hacen parte de la alianza que debe recibirse en el transcurso de este año y con los que se cuenta para completar las metas propuestas por el Plan Nacional de Vacunación.

No tiene sentido que mientras naciones poderosas parecen nadar

en vacunas, otras no hayan aplicado un solo biológico. FACEBOOK

TWITTER

El asunto es que al menos 80 países dependen de manera exclusiva del mecanismo para vacunar a su población, por lo que todos los esfuerzos que se hagan para garantizar la supervivencia del mecanismo deben ser vistos como pasos necesarios para salir de esta pandemia, pues no tiene sentido que mientras naciones poderosas parecen nadar en vacunas, otras no hayan aplicado un solo biológico, en un marco de inequidad que termina perpetuando la circulación del virus, con perjuicio para todos, incluso los vacunados.



Por ello hay que reconocer los compromisos que en esta dirección han manifestado Estados Unidos –con el presidente Joe Biden a la cabeza–, Canadá y algunos países de la Unión Europea como Alemania, que anunció ayer el aporte de otros 100 millones de euros al fondo, lo que sitúa su contribución por encima de 1.000 millones de euros, honrando además la promesa de aportar 30 millones de dosis a los países más pobres.



Por parte de Colombia, el papel en Covax no se ha limitado a beneficiarse de la llegada de las vacunas, sino que el mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, es el copresidente, en representación de los países de ingreso medio, en la junta de accionistas del mecanismo y ha ejercido un papel protagónico en la defensa de este multilateralismo necesario, y en el fortalecimiento de un trabajo integrado para moldear un mercado de vacunas equitativo y al alcance de todas las poblaciones.



No es una tarea fácil en medio del cúmulo de intereses que se mueven en torno a estos productos, pero que tiene el reto más grande de la historia reciente, como es el de salvar millones de vidas en un contexto de humanidad y solidaridad. Empezar por transferir los excedentes de vacunas, de algunos países a Covax, sería buena muestra de ello.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com