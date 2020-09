Es probable que muchos colombianos y colombianas hayan imaginado el final del aislamiento preventivo obligatorio como un momento en el que la cuarentena quedaba atrás, haciendo posible volver a la vida cotidiana tal y como la conocimos hasta marzo de este año.

Desafortunadamente no será así. Hoy, luego de casi seis meses, termina dicho periodo, y con esta decisión gubernamental millones de colombianos podrán, entre otras actividades, retomar los viajes por carretera y avión, regresar a parques, senderos y demás espacios de recreación a cielo abierto, así como a restaurantes y casas de campo. Cada administración local, a la luz de la realidad epidemiológica en su territorio, deberá decidir, de manera responsable, a qué ritmo y con qué prioridades se alcanzará la nueva velocidad de crucero de las actividades económicas y sociales.



Eso sí, gobernantes y ciudadanía tienen que tener muy presente que la tormenta no ha cesado. Y que es fundamental no bajar la guardia en medidas sanitarias como el uso permanente de tapabocas, el lavado constante de manos, el mantener una distancia de, ojalá, dos metros en lugares públicos y, en general, evitar aglomeraciones. Son estos los pilares de la nueva realidad que se prolongará por un largo tiempo más.



Autocuidado, reactivación económica y apoyo a quienes con más rigor han sufrido las consecuencias del frenón en seco de la economía deberán sintonizarse para que los estragos de la pandemia no sean mayores en un panorama ya suficientemente crítico. Ayer no más, el Dane informó que la cifra de desempleo en julio fue de 20,2 por ciento.



No sobra un nuevo llamado que recuerde que lo que está en juego es enorme: que millones de colombianos no regresen a la pobreza, la salud mental de millones más. Saber que de esto se trata el desafío debería ser suficiente para que cada quien, desde su orilla, aporte lo suyo buscando sumar en lugar de dividir.



EDITORIAL