Ha sido ingenioso, por decir lo menos, el modo como la edición número 59 del Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci) ha encarado el segundo año de la pandemia. Sí, ha sido ingenioso e importante porque luego del renacer del evento, liderado por curadurías tan serias como las de Mónica Wagenberg o Diana Bustamante, habría sido lamentable bajar la guardia en la calidad y en la organización: por el Ficci de estos últimos años –para no remontarse a sus primeros tiempos de glorias– han pasado producciones, conferencias, voces del cine tan importantes como Viktor Kossakovsky, Darren Aronofsky, Pablo Trapero, Kim Ki-Duk, Abbas Kiarostami, Álex de la Iglesia, Claire Denis, Arturo Ripstein y Paul Schrader.

La dirección artística del agudo Felipe Aljure, uno de nuestros principales cineastas, ha sido determinante para los últimos tres festivales, tan llenos de obstáculos, pero en especial ha resultado providencial para los días del coronavirus: el Ficci de este año tomó la arriesgada decisión de no entregarse del todo a la virtualidad, sino, sobre la base de “la necesidad de lo colectivo”, construir una programación presencial y al aire libre, llena de películas que fueron y serán presentadas cada noche de luna llena desde el pasado miércoles 28 de marzo hasta el próximo jueves 24 de junio. Pronto se darán a conocer los títulos que se seguirán viendo en las noches de luna llena desde julio hasta octubre.



No ha sido nada fácil para las ferias ni para los festivales culturales sobrevivir al encierro de sus públicos, pero ideas como las del Ficci Interruptus, que mezclan la virtualidad con una presencialidad cuidadosa, que, además, vale la pena porque recupera los lugares de Cartagena, no solo son un recordatorio de que la cultura siempre ha sabido responderle a la adversidad, sino una demostración de que no le queda al arte otro camino que la celebración de lo humano, y de la vocación a encontrarse, a reunirse, que ha sido la esencia del cine.



EDITORIAL