El fenómeno Yaku Pérez

Al momento de escribir estas líneas, Ecuador aún no conocía el nombre de quien disputará con el correísta Andrés Arauz la presidencia del país en el balotaje del próximo 11 de abril.

Por apenas 4.422 votos, el indígena Yaku Pérez superaba al banquero Guillermo Lasso en un conteo como para comerse las uñas, pues se ha escrutado el 99,44 por ciento de los votos, y tan solo faltaban 224 actas por contabilizar. Es un proceso en extremo delicado que ya ha empezado a contaminarse por denuncias y advertencias de posibles fraudes y con la posibilidad inminente de que se desaten protestas y disturbios.



Esa incertidumbre no le sirve a nadie. Y menos a un país duramente golpeado por el coronavirus, con una economía severamente afectada, con una histórica inestabilidad política y con una polarización que tiene al expresidente Rafael Correa como uno de sus principales protagonistas, ahora que su delfín avanzó ampliamente a segunda ronda con posibilidades claras de quedarse con la presidencia.



Pero el avance de un candidato indígena patearía, sin lugar a dudas, los paradigmas de la política ecuatoriana en el sentido de que estarían superando el 10 por ciento histórico de apoyo en los momentos de mayor efervescencia del movimiento, que en el pasado ha sido hábilmente instrumentado por otras fuerzas políticas, o fracturado por el correísmo galopante.



En ese sentido, Pérez encarna una forma diferente de ver la política, pues su fuerza no está precisamente en el hecho de ser indígena, sino que su aspiración es apoyada por múltiples sectores que ven en sus planteamientos una plataforma ambientalista y joven que le planta cara al conservadurismo de Lasso, o al caudillismo correísta, iracundo y vengativo.



Sin duda, Arauz vería comprometida su victoria si quien avanza es el candidato indígena, pues este no tiene el enorme rechazo que pesa sobre Lasso y podría terminar recogiendo sus votos. Pero a esto aún le falta un hervor.



EDITORIAL