Fallo gaseoso

Aunque debe acatarse, no se puede pasar por alto la decisión del Juzgado Quinto Laboral del circuito de Bogotá de ordenarle a la Policía no utilizar gases lacrimógenos para controlar eventuales alteraciones del orden público durante la pandemia de covid-19.

Una vez más un despacho judicial, al resolver una acción de tutela, causa controversia por el enorme impacto de su decisión a la luz de la tensión entre el amparo de uno o más derechos fundamentales de los accionantes y la obligación del Estado de garantizar la prevalencia de otros tantos derechos, también fundamentales.



Es verdad que el Estado debe hacer lo que esté a su alcance para evitar la propagación del Sars-CoV-2, pero no menos cierto es que también debe hacer lo propio para preservar el orden público y proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y para ello cuenta con herramientas que sirven para tal propósito. Sobra decirlo, con un uso que tiene ya un marco regulatorio que bien conoce la Fuerza Pública.



En este caso en particular, llama bastante la atención la manera como el despacho argumenta su decisión: afirma que los efectos de los gases en el organismo pueden disminuir las defensas, aumentando así el riesgo de que un contagio de covid-19 se complique, y que su uso en manifestaciones hace que quienes participan en ellas tosan, aumentando por ello el riesgo de contagio.



Ya se ha dicho desde estos renglones que las medidas para contener la pandemia no pueden ser motivo para la supresión o suspensión indefinida de derechos fundamentales, entre ellos el de la protesta. Las movilizaciones de días pasados demostraron, en términos generales, que es posible salir a las calles sin que esto signifique un desastre en términos de contagios masivos. Privar a la Policía de usar gases cuando la situación, según los protocolos, así lo amerite con base en argumentos como los citados es, en el mejor de los casos, sorprendente y no menos preocupante.



EDITORIAL