Cuidado máximo

La situación de la pandemia en Colombia exige insistir en las recomendaciones de bioseguridad, no solo por la llegada de la Semana Santa –que está demostrado puede ser un factor que acelere la transmisión del virus–, sino por la evolución que este proceso muestra en otras latitudes.

Si bien hasta hace unas semanas se hablaba de la inminencia de un tercer pico a nivel nacional, ciertos indicadores demuestran que este prácticamente ya se inició en algunas regiones. Basta ver el anuncio de la directora del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre el aumento de la positividad en las pruebas realizadas en 15 regiones para tomar en serio esta situación que ya deja de ser un fantasma.



Por otro lado, el aumento de los casos, que ya volvieron a superar los 6.000 diarios en promedio, y un registro de muertes que se ubica por encima de 120 dejan claro que ciudades capitales como Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Montería, y por extensión sus departamentos, que coincidentemente son referentes turísticos, merecen vigilancia extrema en esta época.

Por supuesto, también hay que hacerles un llamado a las autoridades para que actúen de manera preventiva. FACEBOOK

TWITTER

No se trata, de ninguna manera, de estigmatizar estos sitios o de oponerse a su necesaria reactivación, ya que viven, en buena medida, de los servicios que prestan en temporadas de descanso como estas. Por el contrario, lo que se pretende es mantenerlas vivas y activas, pero con las medidas requeridas para evitar contratiempos mayores.



Y en ese sentido, la primera recomendación es que los turistas entiendan que no pueden llegar a estos lugares en medio de indisciplina o desórdenes que, en caso dado, puedan promover los contagios, dejando el problema a la población local. De ahí que el llamado sea a aplicar de modo riguroso todas las medidas de bioseguridad, sin dejar de lado las prevenciones antes de viajar.



Esta convocatoria a la responsabilidad no excluye a los lugareños, y específicamente a los dueños de sitios de comercio y diversión y restaurantes, entre otros del sector turístico, para que entiendan que el natural aumento de la demanda no puede promover que se pase por encima de todos los protocolos, incluidos aforos, horarios y demás restricciones impuestas por las autoridades de cada jurisdicción.



El momento es sensible. Obviamente, no se puede evitar recalcar el llamado hecho por las autoridades para que quienes pueden aplazar o suspender los viajes lo hagan, lo mismo a los que aprovechan estos días para reunirse con sus familias, volver a sus lugares de origen o incluso promover interacciones presenciales y riesgosas con amigos. Como se ha comprobado, estos son factores determinantes en la reactivación de las olas pandémicas.



Por supuesto, aquí también hay que hacerles un llamado a las autoridades para que actúen de manera preventiva, echando mano de las medidas conocidas en forma secuencial y basadas en la evidencia, para así evitar –como ya ha ocurrido– acciones reactivas de corte draconiano cuando las cifras de muertos y enfermos ya estén desbordadas. Se necesita prudencia. Dos picos han dejado enseñanzas y experiencias para aplicar a favor de todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com