Niños y pandemia

El covid-19 no hace excepciones con los niños. Esto vale advertirlo en razón de que algunas personas creen que pueden llegar a ser inmunes en el marco de la pandemia y su papel en este proceso queda reservado a ser meros infectadores.

Para empezar, todos los estudios demuestran que el nuevo coronavirus no respeta ninguna edad y que tratándose de menores, estos sufren formas más leves de la enfermedad, a tal punto que el riesgo de que necesiten tratamientos hospitalarios es muy bajo y de que su enfermedad es aún menor.



Esto pone en su punto a voces, incluso oficiales en algunas regiones, que hace unos días daban cuenta de un supuesto aumento de la agresividad viral que estaba llevando a menores de cinco años a las UCI en una mayor proporción que antes, y se referenciaron muertes por debajo de un año, cuando lo cierto es que las proporciones en la evolución de la epidemia en el país siguen siendo las mismas.



Y no se trata –de ninguna manera– de restarle importancia al impacto del Sars-CoV-2 en la infancia, sino de referencia a partir de los datos que muestran que si bien actualmente hay un aumento de los casos por la tercera ola, los menores de 10 años han representado de manera constante poco más del 3 por ciento de todas las infecciones y menos del 0,2 por ciento de todas las muertes confirmadas.

Los menores son afectados por componentes aledaños a la patología como el confinamiento, el encierro y la ausencia de escolaridad. FACEBOOK

TWITTER

Estas cifras se mantienen, con la salvedad de que cualquier afectación, y más las que tienen desenlaces fatales en esta o en cualquier edad, no deja de ser lamentable.



Otra mirada demuestra que las camas de UCI siempre son ocupadas por personas de todo el espectro de edades, y que en el caso de los menores de nueve años, afortunadamente, apenas son el 1,14 por ciento de quienes requieren estos servicios vitales.



Bien lo dijo la misma Sociedad Colombiana de Pediatría en un comunicado en el cual manifestaba que no había un desborde de casos entre los niños y que se desconocía evidencia sobre la existencia de alguna nueva variante del virus que afectara de forma más intensa a la población pediátrica, y que su ingreso a las UCI es una situación poco común relacionada principalmente con otros factores, además del virus.



Lo anterior no exime de llamar la atención sobre el advenimiento de raras condiciones relacionadas con el coronavirus que se han identificado en los niños, como el síndrome inflamatorio multisistémico y otras entidades específicas que hoy son materia de estudio, pero que están lejos de ser una constante. No sobra decir que los niños han sido de los más afectados por la pandemia, curiosamente por componentes aledaños a lo patológico como los encierros, el aislamiento y la ausencia de la presencialidad escolar, que merecen soluciones a fin de evitar males mayores, dada la evidencia creciente con respecto a la real afectación del covid.



Por último, frente a las nuevas variantes, si bien se ha demostrado la presencia en el país de la brasilera y la británica, estas aún no son las dominantes, lo que no impide insistir en el reforzamiento de las medidas de bioprotección para retardar que lo sean.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com