Preocupan las regiones

La pandemia en Colombia, como se ha dicho tantas veces, es la sumatoria de lo que ocurre en las regiones. Y si bien hay asimetrías condicionadas por las dinámicas del coronavirus en cada uno de estos sitios, los últimos días se han sumado una serie de factores que exigen poner la lupa en algunos de ellos.

Para la muestra, después de nueve meses de este difícil proceso en el país, y haber superado un primer pico general a finales de julio y comienzos de agosto, el descenso de los casos se mantuvo constante por un tiempo relativamente corto, al punto de que desde hace varias semanas la curva pandémica se ha mantenido en una meseta bastante establecida, no solo en términos de casos, sino de mortalidad.



Sin embargo, algunas ciudades han presentado y presentan inquietantes repuntes que pueden desbordarse, dada la temporada navideña y todo lo que implican estas fiestas.

Es el caso de Medellín, que viene saliendo de un periodo complicado que amenazó con agotar las camas de unidades de cuidados intensivos. Por su parte, Barranquilla viene presentando en los últimos días un aumento de casos en los estratos 5 y 6, aunque su mortalidad se mantiene estable. Valga recordar que al principio de la pandemia esta ciudad padeció sus embates más rigurosos, pero después logró una estabilidad y hoy muestra una seroprevalencia del 55 por ciento, lo que deja campo para muchas personas susceptibles.



Pero más preocupante aún es la situación de Cartagena, en donde no se sabe qué porcentaje de la población se ha infectado y, según palabras del propio ministro de Salud, hay un riesgo elevado por la alta afluencia de turistas. Todo esto en un momento en que el número de casos y muertes por covid-19 vienen creciendo y acaba de pasar una tragedia ambiental. No en vano, las autoridades consideran que podría ser la primera capital en enfrentar una segunda ola del virus.



En Cali también están prendidas las alarmas por la circulación de covid-19 en la población y, de hecho, esta semana la ocupación de UCI en la ciudad alcanzó el 90 por ciento.



Una mirada especial merece Cúcuta, que en los días recientes ha mostrado un incremento de las infecciones reflejado en una elevada ocupación de UCI que ya colapsó los hospitales locales y obligó a las autoridades sanitarias a crear un corredor aéreo para derivar pacientes a Bucaramanga y otras ciudades.



Mientras el mundo pone las esperanzas en una vacuna, estas condiciones en el país exigen un refuerzo ineludible de las medidas de bioseguridad de la población y la acción decidida de las autoridades locales y departamentales para aplicar otras estrategias cuando sean necesarias, sin dejar de lado las sanciones para quienes pongan en riesgo a los ciudadanos con actitudes negligentes.



Aquí no hay nada que permita decir que Colombia ya se liberó de la pandemia. Y si bien la comunidad en general es la llamada a cuidarse de manera colectiva, hay que decir, sin ningún esguince, que lo que pase en términos sanitarios en las regiones es responsabilidad directa de sus gobernantes. Existen herramientas suficientes para que actúen.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com