Ojo al espacio público

El espacio público es otra víctima que deja la pandemia causada por el coronavirus. Si antes de esta los principales centros urbanos del país ya adolecían de problemas fruto de la invasión de un lugar que pertenece a todos, afectando de forma directa a los comerciantes organizados, ahora el fenómeno parece haberse multiplicado y las autoridades han quedado prácticamente maniatadas.

En el caso particular de Bogotá, importantes sectores comerciales han visto un incremento inusitado de las ventas informales. Las estaciones de TransMilenio, los puentes peatonales, el corredor peatonal de la 7.ª e incluso vías vehiculares registran una masiva presencia de personas que, golpeadas por el desempleo, no han encontrado mejor forma de ganarse la vida que la calle.



A lo anterior se suma el inusitado auge de población migrante, que ha vuelto para competir por un espacio en donde pueda desarrollar cualquier actividad. De hecho, se han denunciado conflictos con otros ocupantes ilegales por la misma causa.



Las consecuencias de no tener un plan para organizar debidamente dicha actividad saltan a la vista. Al caos y el desorden –del que se nutren mafias de todo tipo–, y que se traducen en inseguridad, se añade la falta de controles sanitarios. En el espacio público falta una vigilancia más eficaz de las aglomeraciones y el uso obligatorio del tapabocas. Tampoco se evidencia un control estricto de la venta de comida callejera, que, según autoridades sanitarias, constituye un alto riesgo para la salud de las personas en momentos como el actual. Ahora, cuando se acerca la temporada de fin de año y muchas personas se ven tentadas a salir a la calle, el riesgo que genera la ocupación ilegal es alarmante.



La Alcaldía de Bogotá viene anunciando de tiempo atrás una estrategia para hacerle frente a la informalidad. Pero no se conocen los resultados. No hay que perseguir a los ambulantes, pero sí controlar el desorden que generan o lo lamentaremos todos.



