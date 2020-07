Que el Congreso trabaje más

Para nadie es un secreto que, como se dice popularmente, en el Congreso Nacional se trabaja contra reloj, nada menos que en temas fundamentales para la nación. Por eso es importante la propuesta del representante del Centro Democrático Gabriel Santos, en el sentido de que los congresistas no legislen 8 meses al año, como ha sido tradición, sino que lo hagan 10.

La iniciativa busca que el primer período de sesiones comience el 20 de julio, para terminar el 16 de diciembre, ya entre novenas y pesebres. Y que en el segundo se legisle del 16 de enero al 20 de junio. En resumen, aspira a que haya una labor parlamentaria más productiva. Suena bien. Justa, inclusive. Es una propuesta que aplaudirán los colombianos, que ven a sus representantes políticos como clase privilegiada, que trabaja poco y gana mucho.



Razones para que legislen más extenso hay suficientes. Comenzando porque son muchos los proyectos que al final de los periodos acaban hundidos porque el tiempo nos les da para ser debatidos, o simplemente, no se les pudo dar trámite. Las cifras son muy dicientes: durante la legislatura 2018-2019, el 65 por ciento de los proyectos radicados fueron archivados por términos. Solo el 9 por ciento cumplió todos los trámites para su aprobación. Y no se puede olvidar que, a las volandas, los últimos días de cada legislatura, porque el tiempo apremia, aparece el famoso pupitrazo, que suele ser propicio para las piruetas de los temidos micos.



Claro, los parlamentarios deben ir a sus regiones y oír necesidades y untarse de pueblo. Pero dos meses parecen suficientes, además de que no siempre necesitan estar toda la semana en Bogotá. En todo caso, también es cierto que se requiere una gran seriedad a la hora de presentar proyectos. Porque aquí cada problema trae una ley. En el último año se aprobaron 69 nuevas normas en el Congreso, entre ellas cinco reformas constitucionales.



Bueno sería que se trabaje un poco más, pero siempre pensando en que “por su obras los conoceréis”.



EDITORIAL