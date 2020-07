Trump contra Xi

El cierre de los consulados chino y estadounidense en Houston y Chengdu, respectivamente, es el más reciente episodio de una inquietante espiral de desencuentros que tiene a las dos grandes superpotencias sosteniendo una feroz batalla geoestratégica que los analistas no dudan en catalogar desde ya como la nueva ‘guerra fría’, pero del siglo XXI.

Y no es un asunto menor para el mundo, ni que se pueda ver desde la comodidad de la lejanía porque a causa de otro de esos episodios, la guerra comercial y de aranceles que se vivió el año pasado, la economía mundial sufrió uno de los más fuertes remezones de la década. A lo que ahora se suma el brutal impacto del nuevo coronavirus.



Lo peor es que esto apenas está por comenzar, porque el mundo está siendo escenario de la emergencia de un país que ve el camino para consolidarse como la superpotencia dominante y como tal se muestra desafiante, en contraste con la lucha de la actual por no permitir ser desbancada de su pedestal histórico ni de su papel de guía de los principios democráticos y económicos de Occidente que la elevaron tras la Segunda Guerra.



Y, más complicado aún, son dos potencias en extremo interconectadas y casi dependientes una de la otra, cuyas disputas se han exacerbado por la necesidad de un Donald Trump de mostrarse combativo ante la perspectiva de un desastre para él en las elecciones presidenciales de noviembre, y de un Xi Jinping que quiere pasar a la historia como líder y como tal ha desplegado una ambiciosa política expansionista en todos los niveles.



Por esto no es extraño que choquen por Hong Kong, por Taiwán, por los derechos de los musulmanes uigures, que se acusen mutuamente de espionaje, de haber gestionado mal la crisis del covid-19 o que se muestren los dientes en el mar de China Meridional, entre otros. Una mezcla explosiva que quizás, con una hábil diplomacia, nos podrían evitar.



EDITORIAL