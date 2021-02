El cruce de mensajes entre la alcaldesa Claudia López y representantes de los llamados gastrobares, sitios autorizados durante la pandemia para que pudieran funcionar con medidas de bioseguridad, terminó por desnudar la fragilidad con que operaban estos lugares.

Desde cuando se reactivó la medida para que alrededor de 6.000 negocios de este tipo pudieran vender comida acompañada de licor, se sintió un alivio. Ello permitió, además, generar unos 15.000 puestos de trabajo en momentos en que se pedía a gritos la reapertura del comercio.



Hasta donde se sabe, todo venía funcionando normalmente hasta cuando las autoridades empezaron a evidenciar que en algunos establecimientos las medidas se habían relajado, no se cumplían las normas de higiene, ni el aforo ni el distanciamiento obligatorio. Como suele ocurrir, algunos locales cometieron la avivatada de aprovechar la buena disposición de la Alcaldía y volvieron a lo de antes: las aglomeraciones, el desorden y la venta de bebidas sin control, como lo denunciaron los mismos habitantes de la llamada zona rosa de Modelia, en Fontibón. La decisión de la Administración fue suspender todos los permisos, ante el riesgo de que tales sitios se conviertan en “una piscina de covid” y aceleraran un tercer pico de contagios, según la mandataria. Y, aunque no le falta razón, preocupa que en una decisión tan radical hayan podido pagar justos por pecadores.



Muy conveniente resulta que ahora la Alcaldía haya decidido revisar la norma y ofrezca alternativas para no caer en generalizaciones. Hay que llamar las cosas por su nombre. Como la propia López lo ha expresado, el comportamiento ciudadano –incluido este sector– ha sido clave para sobrepasar el último pico de la pandemia. Las ayudas anunciadas por la Secretaría de Gobierno y los pasos que se puedan dar para una posible reapertura de bares y discotecas son un buen comienzo. Por ahí se debió empezar.



EDITORIAL