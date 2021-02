El chaleco para las motos

Confirmando la percepción ciudadana de que se trata de un delito en auge, este diario reveló el viernes pasado que, según cifras de 2020, al día se cometen en Bogotá 13 hurtos usando motocicletas. La escena del transeúnte, conductor o ciclista sorprendido por un parrillero que lo intimida para despojarlo de sus pertenencias y luego huir. A veces, como en el caso que sacudió a Bogotá recientemente, el delincuente va mucho más allá y dispara a mansalva. Con frecuencia, en el robo participa más de una moto.

Ante esta comprensible preocupación de la gente que se extiende a todo el país, pues casos que siguen el patrón descrito se registran también repetidamente en otros centros urbanos, varias propuestas están sobre la mesa. Entre ellas, la que ha hecho el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, de revivir el requisito del uso, en horas diurnas, de un chaleco reflectivo que lleve estampada la placa del aparato.



Esta norma estuvo vigente entre 1999 y 2010, y en su momento logró reducir, al menos en Bogotá, este tipo de delitos. Según declaró Acero, su implementación, que tendría que ser por medio de una ley aprobada por el Congreso, tendría varios efectos: “Reduce el hurto de motos; un chaleco da visibilidad y ayuda a reducir lesionados y muertes, y los controles son más efectivos”. Hay que reiterar que ya ha demostrado cierta efectividad, lo cual no ocurrió con otra decisión más drástica y que también se discute, como lo es la de la restricción de la circulación de parrilleros hombres.



Sin duda, los esfuerzos de las autoridades para garantizar la tranquilidad de los habitantes de las ciudades colombianas no pueden limitarse a una sola medida. Tienen que tomarse muchas, y de ellas, la mayoría debe ir a la raíz del problema, quién lo discute. Pero esta realidad no impide comenzar por una cuya implementación es viable y que, con toda seguridad, serán muchos más los que la agradezcan.



EDITORIAL

