Llegar a la verdad

Como quedó claro en estos mismos renglones el lunes pasado, era enorme la expectativa con respecto a la posibilidad de que ese día se diera un paso sólido hacia el anhelo de que Jineth Bedoya, periodista de esta casa editorial, sintiera que por fin, 21 años después, la justicia para su caso se estaba abriendo paso.

“No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, planteamos en vísperas de la histórica audiencia programada para ese día, el primero de tres en los que debería desarrollarse esta fase final del juicio que la Corte IDH adelanta contra el Estado colombiano por su responsabilidad en este atroz episodio de tortura y violencia sexual.



Luego del crudo y conmovedor testimonio de Bedoya –que incluyó detalles y episodios estremecedores–, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, anunció que Colombia haría uso de su derecho a recusar a cinco de los seis jueces del tribunal, postura que condujo al retiro de Colombia de la audiencia. Un camino que nunca antes había elegido el Estado en litigios previos ante esta misma instancia y que, según Gómez, se tomó por “las afirmaciones y preguntas de contenido afirmativo” de los jueces. En su concepto, esas actitudes son evidencias de prejuzgamiento y por eso exigió una “corte imparcial y objetiva”. Tras esta pausa, el juicio se reanudará el próximo lunes con los mismos seis jueces.

En todo caso, la decisión del lunes fue sorpresiva y causó profunda conmoción en Bedoya, que ha recibido múltiples muestras de apoyo nacionales e internacionales, entre ellas la de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Ella también rechazó la misiva conocida el miércoles en la que Gómez, a nombre del Estado, le planteó una “solución amistosa”, tras reconocer el valor y la importancia de su lucha. Bedoya señaló que esa vía no corresponde a los canales apropiados en el marco de un litigio en curso y la calificó de “acto de hostigamiento”. Respuesta que coincidió con la de la Corte IDH a las recusaciones, rechazadas con el argumento de que los comentarios de los jueces “son manifestaciones de empatía y solidaridad para con la declarante ante unos hechos que no son controvertidos”.



Si bien la estrategia del Estado es válida dentro de las reglas de juego, no menos verdadero es que aquella en este caso en particular, en esta precisa y complejísima coyuntura, inevitablemente tiene unas connotaciones que no solo están ligadas al plano jurídico, sino que también tienen que ver con los mensajes que se envían en relación con la lucha contra la violencia sexual que golpea a las mujeres del país. A la luz del dolor de la víctima, a quien esta casa editorial ha respaldado abiertamente, pero también desde la óptica de lo que ha sido la trayectoria de Colombia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en general, en otras instancias similares, se trata de una postura controversial, cuyas consecuencias deben ser objeto de un profundo análisis.



No queda sino reiterar el justo anhelo de que muy pronto todos los que tienen en sus manos contribuir a que sane la herida de nuestra colega a través de la verdad que tan esquiva le ha sido y de una justa reparación sean conscientes de que esta causa se trata simplemente de eso y de nada más.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com