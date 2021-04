Floyd: ¿punto de quiebre?

Se espera que la triple culpabilidad por el asesinato de George Floyd que recayó sobre el agente de policía Dereck Chauvin constituya un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroestadounidense en Estados Unidos.

La imagen imborrable del policía blanco que presiona con su rodilla el cuello de un Floyd suplicante difícilmente será remplazada por la de un Chauvin que sale del tribunal cabizbajo y esposado tras escuchar el veredicto por asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario, en un país que no está acostumbrado a que el abuso de autoridad y la brutalidad policial sean castigados, y menos cuando la víctima es un afro.



Pero puede ser un buen comienzo para que el país agilice un doloroso pero necesario proceso de reflexión en torno al racismo que abunda en su sociedad, y en particular del sentimiento dentro de algunos departamentos de policía de lo que significa hacer una operación en la que esté involucrado un ciudadano de la comunidad afroestadounidense, y de manera extensiva quienes no son blancos.



Por lo mismo, estos momentos de clímax histórico y reivindicativo pueden terminar derivando en la exacerbación de viejos sentimientos latentes, como los que alimentan a ciertos sectores racistas y xenófobos y que provocaron, para no ir muy lejos, la vergonzosa toma del Capitolio de este enero cuando el Legislativo confirmaba la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump.



El camino es muy largo y las heridas están muy frescas, pues si bien es cierto que el caso Floyd es el famoso, siguen dándose asesinatos de ciudadanos anónimos a manos de la policía, muchos de los cuales continúan impunes como síntoma de una enfermedad sistémica. El país cuenta, al menos, con el compromiso de presidente y vicepresidenta para luchar contra el fenómeno. Una de las tantas cosas positivas de que Trump no haya seguido en el poder.



EDITORIAL