Es grave lo ocurrido el martes pasado en la sede de la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta, Norte de Santander, donde manos terroristas hicieron explotar un carro bomba. Un hecho que de inmediato trajo a la memoria de los colombianos aquel fatídico 17 de enero de 2019, cuando el Eln activó otro en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá y que se llevó 22 valiosas vidas de jóvenes, llenos de ilusiones.

Esta vez, por fortuna, no lograron causar el daño humano que seguramente pretendían sus torvas mentes. Pero sí dejaron 36 personas lesionadas. Lo primero es la solidaridad con las víctimas directas y, desde luego, con el Ejército y el país, que de nuevo es estremecido.



Según las primeras hipótesis oficiales, el atentado lo habría perpetrado el Eln. El modus operandi y la zona, donde impera, lo hacen el primer sospechoso. Esto vuelve a mostrar que esa guerrilla no tiene unidad de mando, ideología clara ni voluntad de paz.



Sea quien sea el autor del atentado, este no es más que simple terrorismo, con la intención de causar tragedia y miedo, de amedrentar y dividir a la sociedad. Pero en un país cansado de la barbarie, estos actos logran el efecto contrario: el rechazo ciudadano y de la comunidad internacional, que, a su vez, respalda al Gobierno Nacional.



Y quedan lecciones claras. Es un campanazo de alerta. El terrorismo, traicionero e impredecible, siempre está al acecho y no se puede bajar la guardia un instante. Allí, donde había militares estadounidenses que asesoran a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, todo indica, no hubo suficiente prevención ni malicia. Más en una ciudad como Cúcuta, puerto estratégico para la movilidad de mercancías hacia Venezuela y vecina del Catatumbo –una de las regiones con más cultivos de coca–, que se disputan varios grupos al margen de la ley. El monstruo está ahí y es brutal. Y como no entiende de paz, el Estado debe combatirlo con todas las herramientas constitucionales.



EDITORIAL