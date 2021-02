Carnaval virtual

A comienzo de esta semana y hasta el próximo 28 de febrero, en el Gran Malecón del Río, se abrió paso una bella exposición de doce monumentos –doce estatuas o doce altares paganos, según se vea– en honor de los personajes, las danzas y los ritmos del legendario Carnaval de Barranquilla. Se trata de recrear la emoción de la vieja fiesta. Se trata de mostrar el trabajo de los artesanos que, provistos de metales, maderas, icopores, cartones, plásticos, pinturas, aceites, lacas, acrílicos, acetatos y telas, entre otros materiales, suelen trabajar en las enormes carrozas de la célebre Batalla de las Flores. Se busca convocar a la ciudadanía sin estimular las aglomeraciones.

Por supuesto, en plena pandemia ha sido lo serio y lo responsable convertir el Carnaval, la gran fiesta de nuestro Caribe declarada ‘Patrimonio inmaterial del mundo’ en el año 2003, en conmemoración virtual del evento de siempre y en llamado a la esperanza de que vendrán tiempos mejores. En efecto, como lo reportó el diario Portafolio de la Casa Editorial El Tiempo, por causa de los efectos del virus este año la festividad verá una gran reducción de 12.751 empleos directos y 47.839 indirectos, pero también será evidente que se ha hecho una muy importante curaduría desde hace varios meses. Basta con ver el video oficial, una versión del clásico Te olvidé, para notar que en todas las plataformas seremos testigos de un emocionante homenaje a nuestras tradiciones.



Hacía mucho tiempo que el Carnaval de Barranquilla no sufría un revés de semejante envergadura, que afecta a tantos trabajadores colombianos en tantos campos, y sin embargo la virtualidad le ha dado al menos un escenario para cerca de 280 eventos que servirán tanto para que el goce no se pierda como para que no se derrumbe esa gigantesca industria cultural que soporta a miles de familias. Será extraño un carnaval de puertas para adentro, un carnaval sitiado. Pero su mensaje de resistencia y de optimismo no podría llegar en un mejor momento.



EDITORIAL