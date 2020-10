Un compromiso de todos

En Colombia y el mundo, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad entre todos los tumores que afectan a las mujeres. En el país, según el Instituto Nacional de Cancerología, cada año se diagnostican 13.380 casos nuevos de esta patología y más de 3.700 mujeres fallecen por esta causa en el mismo periodo.

Estos números se tornan relevantes al conocer que muchas de las afectadas podrían tener mejores pronósticos e incluso sobrevivir si los componentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos integrales se cumplieran de manera acorde con las teorías que dicen que actuando a tiempo este flagelo podría volverse controlable.



Sin embargo, al saber que el 80 por ciento de las afectadas no tienen factores de riesgo conocidos el asunto se torna esencialmente general, bajo la premisa de que todas las mujeres tienen la potencialidad de desarrollar este mal, sin dejar de lado, claro está, que los hombres también podrían afectarse, si bien en muy pequeña proporción.



De ahí que, con mayor razón en la semana que el mundo dedica anualmente para hablar del tema, se insista en la imperiosa necesidad de reforzar las campañas orientadas a atenuar estas cifras escalofriantes.

Esto empieza por reiterar que hay algunos factores de riesgo modificables, como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y el consumo elevado de alcohol, que de lograr intervenirlos en toda la población se le apuntaría a un buen porcentaje de reducción de casos y muertes.



De igual forma, resulta imperativo que todo el sistema sanitario nacional entienda, de una vez por todas, que a partir de los 40 años toda mujer debe ser sometida a un examen clínico anual por un médico apropiadamente entrenado, y que entre los 50 y los 69 años, sin ninguna excusa, se tiene que garantizar la realización de una mamografía cada dos años, a no ser que de manera individual se cambien estos plazos. En esto no debe haber esguinces, dado que tanto las normas como los recursos están disponibles para cubrir universalmente a esta población.



Por supuesto, no basta obtener resultados tempranos a partir de estas intervenciones si cuando son requeridos los tratamientos no se realizan dentro de plazos que mejoran los pronósticos y hasta la posibilidad de cura. Esto es vital, porque es bien sabido que un sinnúmero de desenlaces fatales tienen como origen las barreras de acceso, la desidia, la falta de integralidad y continuidad en los manejos. Todos estos condicionantes campean en las oficinas que reciben quejas por estos hechos, sin encontrar soluciones.



Y aunque hay que reconocer que el sistema de salud ha hecho esfuerzos para garantizar la disponibilidad de tecnologías e insumos para diagnósticos y tratamientos de avanzada, esto no debe ser visto de ningún modo como un logro exótico, sino que tiene que llegar a todas las personas por igual, en un contexto de equidad. Que días como el del cáncer de seno nos recuerden siempre que esta es una enfermedad que nos puede tocar a todos. Y por tal razón, el compromiso debe ser general.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com