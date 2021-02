Cambio climático y virus

La ciencia ha consolidado los primeros datos certeros que apuntan a que el cambio climático pudo ser un factor determinante en la aparición del Sars-CoV-2. Al parecer, las condiciones globales de gases que causan el efecto invernadero durante los últimos 100 años en algunos lugares del planeta, como el sur de China, pudieron modificar el hábitat natural de los murciélagos, que como la mayoría de las especies son reservorios naturales de diferentes tipos de coronavirus.

Según un artículo que acaba de ser publicado en Science of the Evironment, en un corto tiempo se han producido cambios a gran escala en la vegetación de dichas regiones asiáticas, modulados por el aumento de la temperatura, la variación en las características de la luz solar y la concentración de dióxido de carbono, que terminaron favoreciendo la concentración de murciélagos habitantes de bosques y, por consiguiente, acercando los coronavirus que contiene.



El asunto es tan serio que el análisis encontró que al menos 40 especies de murciélagos se han trasladado a dichos lugares, albergando más de 100 tipos de coronavirus que, como se sabe, mutan fácilmente. Estos hallazgos han permitido inferir que este pudo haber sido un punto de inicio para el desarrollo del covid-19.



Basta ver que la población mundial de murciélagos se encarga de portar al menos 3.000 tipos diferentes de coronavirus. Quiere decir que en cada especie de estos quirópteros habitan casi 3 tipos diferentes de coronavirus, en una especie de simbiosis que no representa problema para nadie. Sin embargo, al multiplicarse la presencia de estos mamíferos voladores en un área relativamente pequeña, los virus pueden entrar en contacto íntimo y favorecer intercambios genéticos o mutaciones con capacidad para saltar a otras especies.



Hay que dejar claro que la mayoría de los coronavirus que sobreviven en los murciélagos no afectan a los humanos, pero si se modifican surge la hipótesis –bastante sólida– de que por estos mecanismos podrían haber aparecido los tres tipos de coronavirus que han maltratado la existencia humana: Mers-CoV, Sars-CoV-1 y Sars- CoV -2 (covid-19).



Lo anterior coincide con la misión de la OMS que hace algunas semanas investigó en Wuhan (China) el potencial origen del nuevo coronavirus y que, si bien no llegó a conclusiones definitivas, descartó de tajo que este haya sido creado en un laboratorio y liberado a los pulmones de la gente de manera accidental o deliberada, como algunos personajes influyentes lo sugirieron en un comienzo. También descartaron que se hubiera originado en el mercado de mariscos de dicha ciudad y proyectaron la teoría de que pudo tener su origen en murciélagos regionales.



Por supuesto que dicha comisión sugiere continuar con la investigación, que al parecer ya tiene avances con lo publicado por Sience. No sobra decir que como potencial consecuencia del cambio climático, según otros estudios, cientos de virus de características zoonóticas pueden estar haciendo fila para protagonizar la próxima pandemia.



De ahí que sea hora de tomar en serio estos desenlaces y actuar globalmente a favor del planeta en que vivimos.



EDITORIAL

