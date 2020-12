El 2020 en la justicia

El annus horribilis de la pandemia dejó también su impronta en materia de justicia y seguridad en el país. Una inédita caída de las siempre vergonzosas cifras del hacinamiento carcelario –que pasó del 55 por ciento a rondar el 20 por ciento– y disminuciones de cerca del 30 por ciento en las denuncias de delitos de alto impacto como los atracos y otros hurtos son hechos que ameritan análisis profundos, más allá de las simples cifras, pero que sin duda están amarrados a los efectos de la pandemia que aún golpea el mundo.

Ante el riesgo latente de que el coronavirus sumara una nueva tragedia a la realidad de los presos del país, el Gobierno y los jueces se decidieron a aplicar medidas que permitieron la excarcelación de cerca de 30.000 reclusos. Por vía de un decreto extraordinario, pero también haciendo aplicar normas ya viejas pero poco utilizadas, se logró la descongestión de muchas cárceles.



Lo cual, desde luego, no significa que se haya avanzado de fondo para solucionar el ‘estado de cosas inconstitucional’ que se vive –según históricas sentencias de la Corte Constitucional– en las cárceles. Sobrepoblación, imperio del hampa, hacinamiento en sitios de reclusión temporales, corrupción interna y falta de voluntad política para tomar decisiones de fondo siguen a la orden del día, y allí tiene el nuevo minjusticia, Wilson Ruiz, la oportunidad de cambiar la historia si se atreve a pisar los ocultos pero poderosos callos de los que se benefician con el statu quo.

El país, en la positiva tendencia de las últimas dos décadas, siguió sumando reducciones en materia de homicidios, que este 2020 de nuevo marcaron disminuciones históricas. Los confinamientos y otras restricciones se reflejaron en el notorio descenso, según registros oficiales, del hurto y otros ilícitos que golpean directamente a la ciudadanía. Sin embargo, frente a la contraria percepción de que los atracos han aumentado en las principales ciudades del país, es necesario determinar hasta dónde los números positivos son producto de una caída no del número de casos, sino de denuncias presentadas. Y, de cualquier manera, urge mayor efectividad para combatir las bandas organizadas que, cada vez más, recurren a la violencia innecesaria para cometer sus crímenes.



El asesinato de líderes sociales y de desmovilizados de las Farc sigue siendo, no obstante las buenas intenciones oficiales, un reto y un baldón para el país. En estos campos tiene el Gobierno del presidente Duque que intensificar sus esfuerzos. Tarea en la que jugará papel clave el nuevo director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, a quien le corresponde también el desafío de recuperar la golpeada imagen de la institución tras varios escándalos y el doloroso asesinato del ciudadano Javier Ordóñez a manos de dos uniformados.



El balance no estaría completo sin celebrar el largamente esperado fin de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y sin decir que Gobierno, cortes y Congreso le siguen debiendo al país la tan anunciada como fallida reforma de la justicia que, en serio, depure las prácticas en la cúpula judicial y garantice mayor transparencia y efectividad en todas las instancias de ese poder.



