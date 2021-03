Estamos a tiempo

La evidencia que ha construido el mundo tras un duro y doloroso año de pandemia ha demostrado que las medidas de bioseguridad son la manera más costoefectiva para reducir la circulación del nuevo coronavirus.

También se ha demostrado que cuando estos cuidados se aplican en extremo en los puntos más críticos de los picos, logran reducir dramáticamente los indicadores epidémicos, y ello induce a algunos a creer que todo ha terminado en una percepción de falsa seguridad que lo único que genera es la reactivación de nuevas incubaciones.

La confluencia de factores apunta a que la presencia de un tercer pico en el país se convierte en una posibilidad latente.

Aunque se trata de una situación entendible en razón de que nadie se libra de aprovechar estas treguas para buscar la reactivación económica y de la vida social que vuelve a dibujar la normalidad, lo cierto es que mientras exista población susceptible de infectarse y el virus continúe con sus mismas características de vitalidad, e incluso con modificaciones más agresivas, los ciclos pandémicos no cesarán.



Si a eso se suman periodos que promueven la circulación masiva de viajeros, como este puente festivo y la Semana Santa que se avecina, la confluencia de factores apunta a que la presencia de un tercer pico en el país deja de ser un fantasma y se convierte en una posibilidad latente que debe tenerse en cuenta.



Prueba de ello son las cifras crecientes en la incidencia de los casos, en la mortalidad diaria ocurrida y reportada, así como en la presión que se empieza a evidenciar de nuevo en las camas de las unidades de cuidados intensivos, sobre todo en algunas regiones. Los números vistos en Santa Marta, Barranquilla y Montería son una advertencia para el resto del país.



Si bien el Plan Nacional de Vacunación avanza y ya sobrepasó el millón de dosis aplicadas, esto no es suficiente para considerar que este factor pueda impactar hoy de manera definitiva la circulación viral, por lo que resulta imperativo insistir en reforzar medidas de bioseguridad a todo nivel, y llamar a la conciencia del autocuidado.



El uso universal, permanente y adecuado de tapabocas eficientes, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y la ventilación de los espacios son exigencias individuales y colectivas y que las autoridades sanitarias deben promover sin tregua. Aquí es indispensable hacer un llamado de atención a los responsables de vigilar los aforos en espacios públicos y privados, en restaurantes, en centros comerciales, medios de transporte y lugares de trabajo, pues, como consecuencia de la tranquilidad antes expuesta, hoy deben estar más atentos que nunca.



La responsabilidad es de todos y de cada uno. Por ello se debe recalcar la limitación necesaria en las reuniones familiares, los viajes de descanso, celebraciones y altas concentraciones en sitios de turismo que han demostrado ser importantes focos de contagio, justamente, cuando estas medidas no se cumplen cabalmente.



No se trata, en modo alguno, de ser fatalistas o de atravesarse a la anhelada reactivación del país, sino de ser conscientes de que Colombia ha sufrido mucho con la pandemia y con la ayuda de todos está a tiempo de evitar la tragedia que representa cada muerte que se hubiese podido evitar. Aún no es tarde.



