El asesinato de Fajrizadeh

El reciente asesinato del científico Mohsen Fajrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, constituye un agresivo e inquietante movimiento en días en los que hay una creciente expectativa de que haya cambios sensibles en el ajedrez geopolítico mundial con la llegada en enero de Joe Biden a la Casa Blanca.

Figura casi desconocida en Occidente, su muerte deja entrever una intención más política que otra cosa, ya que el nivel actual del avance atómico persa no depende de una figura, así la de Fajrizadeh fuera tan influyente. Pero si se piensa que durante la campaña Biden dio señales de revivir el pacto nuclear con el régimen de los ayatolás, firmado por el presidente Obama en 2015, y del que Trump se retiró en 2018, todo empieza a tener sentido.



En Irán, el ataque, según ellos perpetrado a través de ametralladoras de control remoto y del que culpan a Israel, fue un deliberado acto de provocación para hacerlos incurrir en una reacción tan severa que pudiera dañar cualquier eventual intención del nuevo inquilino de la Casa Blanca para cambiar el statu quo actual.



Pero hay un antecedente. Con un sofisticado ataque con drones, EE. UU. asesinó al influyente general Qasem Soleimani y la reacción de Teherán apenas si se hizo sentir.



Para Israel es un tema demasiado sensible. Enemigo radical del pacto nuclear, cualquier posibilidad, por mínima que sea, de que Irán consiga construir una bomba atómica es considerada una amenaza existencial. Mucho más cuando portavoces del régimen islámico han llamado en múltiples oportunidades a la aniquilación de su Estado.



Más todavía, cualquier timonazo de Biden implicaría rebarajar las alianzas regionales que han visto surgir un inédito lazo entre Netanyahu y algunas monarquías del Golfo, no por simpatía sino por tener a los chiíes iraníes como enemigo común.



Pero en esa región no es bueno jugar con fuego. Todos lo saben.



EDITORIAL