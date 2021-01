Aún siguen frescas las imágenes de la madre de familia que durante mes y medio se dedicó a lo que jamás pensó que consagraría parte de su vida: la búsqueda de su hija Lynda Michelle Amaya, de 15 años, torturada y asesinada en pleno centro de Bogotá, el pasado 30 de noviembre.

Nathalie, la valiente progenitora, recordó cada instante de esos días en los que desde la madrugada hasta bien entrada la noche deambuló, disfrazada de habitante de la calle, por el sector del barrio San Bernardo, localidad de Santa Fe, porque tenía el presentimiento de que su hija estaba allí, lugar al que habría acudido en busca de un celular que le habían robado. Con lo que no contaba la menor era que en ese mismo lugar operaba una tenebrosa banda dedicada al narcotráfico que, al notar su presencia, optó por secuestrarla, torturarla, asesinarla y arrojar su cuerpo a la calle.



Los restos de la menor fueron trasladados a Medicina Legal, donde quedó registrada como NN. Para Nathalie no hubo Navidad ni Año Nuevo, solo súplicas para que las autoridades asumieran el caso y dieran razón de su hija. Finalmente, Medicina Legal le confirmó que Michelle había sido identificada y Policía y Fiscalía consiguieron dar con sus asesinos, hoy presos.



La historia es terrible y está repleta de situaciones que dejan mal parada a la justicia y la lentitud con la que se asumen estos casos. De no ser por la constancia de Nathalie, por esa terca ‘percepción de mamá’ que le decía que no podía desfallecer, y por los medios de comunicación, el atroz hecho bien hubiera podido quedar en el olvido.



Varias reflexiones deja esta historia: la atención debida que merecen todas las denuncias de desaparecidos que a diario suceden en el país, la demora de las autoridades en la atención de estos casos y la aberrante realidad de que la ciudad siga teniendo zonas en donde el crimen está a la orden del día. Pero la más significativa de estas lecciones es la tenacidad de una madre que jamás renunció a que su hija fuera una NN más.



EDITORIAL