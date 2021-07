La debacle de Haiti

La situación no puede ser más grave en Haití –afirmación que tristemente suena a lugar común– tras el asesinato, en la madrugada de ayer, de su presidente, Jovenel Moise, a manos de un comando armado que, haciéndose pasar por integrantes de la DEA, irrumpió en la residencia del mandatario. Una vez adentro, abrieron fuego contra él y su esposa, quien quedó gravemente herida. Un hecho desde luego lamentable y condenable.

Es verdad que en las últimas décadas la inestabilidad y la incertidumbre han sido norma en el país caribeño. La pobreza y la miseria han sido marco de una institucionalidad en extremo débil –se cuentan 20 presidentes en apenas 35 años–, que desde el final de la dictadura de los Duvalier no ha hecho sino caminar por una cuerda floja, la misma que de cuando en cuando sufre violentos sacudones. Algunos, literales, como fue el caso del terrible terremoto de 2010. La pandemia de covid-19 y los huracanes son solo dos factores más de una larga lista que propician el caos que reina en la isla.



El camino recorrido por Moise incluyó una elección anulada, duros cuestionamientos de la oposición, cierre del Congreso para poder gobernar por decreto, peleas internas de su propio partido y hasta un juez de la Corte Suprema que lo desconoció para declararse él como presidente. Mientras tanto, el orden público no ha hecho sino agravarse, con un aumento del 300 por ciento en los secuestros en abril y varias zonas del país sitiadas por grupos armados.



El desafío aquí es que sobreviva el débil Estado haitiano. No en vano el primer ministro, Claude Joseph, reconoció tácitamente que de ese tamaño es el reto, al decir que las medidas que tomaba tenían como fin, justamente, garantizar la continuidad del Estado. La cuerda ahora sí parece romperse y aparece como factible, para desgracia de todo el mundo, sobre todo del pueblo haitiano, un escenario de anarquía y eterna e infernal disputa entre redomados criminales y sus bandas.



EDITORIAL