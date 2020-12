Luto en La Macarena

Tal vez sea necesario recordar que de la preservación de la selva amazónica depende, entre muchas otras cosas, que no se alteren los ciclos de lluvias, que son los que permiten hoy a ciudades como Bogotá contar con suministro de agua. Javier Francisco Parra, asesinado el jueves en La Macarena, Meta, estaba empeñado en defender esta selva. Y en su causa, como ocurre con tantos otros líderes ambientales del país, parecía solo y vulnerable frente a un enemigo brutal, poderoso y oculto.

Seguramente sea verdad que no hay relación entre las muertes de Parra, Juana Perea, Alejandro Llinás, Jaime Monge y Jorge Enrique Oramas. Cinco líderes ambientales asesinados este año en el país. Y, paradójicamente, el problema está ahí.



Seguramente no haya entre los responsables de estos homicidios un acuerdo para adelantar una campaña sistemática de exterminio contra quienes defienden la esperanza de que nuestros hijos puedan vivir en un planeta habitable, que es lo que, en últimas, está en juego. Pero sería un error detenerse ahí. El verdadero desafío para esta sociedad radica en entender que sí hay nexos, solo que estos son mucho más profundos.

Javier Francisco Parra parecía solo y vulnerable en una causa que nos compete a todos. Cuidar

la selva para garantizar que habrá futuro. FACEBOOK

TWITTER

A ellos se los puede llamar como sea: cultura de la muerte, fuerzas del mal, dinámicas de destrucción, matoneo sangriento a gran escala. Lo que une a estos ataques, y es lo que debe poner al país entero en la tarea de proteger a los líderes ambientales, es que defender los ecosistemas ante la amenaza que encarnan los que avanzan a empellones movidos por una insaciable y mortal codicia significa hoy por hoy en Colombia una condena de muerte. Y esto no puede seguir así por miles de razones, entre ellas algo tan simple y crudo como que peligra la viabilidad de nuestro territorio como lugar habitable.



Y es que las cinco muertes tienen en común el contraste entre la vulnerabilidad y soledad de la víctima y la violencia brutal del agresor. El país parece todavía no entender del todo que estas personas han muerto por nosotros, que sus causas no eran personales y que entendían cabalmente aquello que recordó el papa Francisco de que todos estamos en la misma barca. Que si nos hundimos, nos hundimos todos. No se dimensiona lo suficiente que ha sido nada menos que su vida el precio que han pagado por habérsele enfrentado, armados únicamente de coraje y transparencia, a un enemigo tan opaco como poderoso.



Lo que hasta ahora se ha hecho para proteger a los líderes ambientales no ha sido suficiente. Esta semana, justamente, el presidente Iván Duque, al firmar la Carta Ambiental Andina, habló de penas más severas para delitos ambientales, junto con iniciativas que buscan, como debe ser, poner a la gente del lado del Estado en estas zonas de frontera. Una de ellas es el pago por los servicios ambientales. Está pendiente en el Congreso la ratificación del Acuerdo de Escazú.



Aunque no se discute la necesidad urgente de neutralizar el crimen organizado que mata a los líderes, este esfuerzo corre el riesgo de ser inane si al tiempo no se trabaja en otros frentes. Para ello se necesitan nuevas miradas sobre los territorios donde hoy suenan las motosierras. Escuchar a la gente y hacerla partícipe de la construcción de un futuro en el que defender lo obvio no sea una quijotada.



EDITORIAL