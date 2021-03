Primero la seguridad

No es conveniente que las principales autoridades de la capital, llamadas a velar por la seguridad y tranquilidad de millones de bogotanos, emprendan una polémica mediática sobre el alcance de sus responsabilidades. Mucho menos cuando a diario se les vive cuestionando por un aparente deterioro de los indicadores de seguridad. l cruce de palabras entre la alcaldesa Claudia López y el comandante de la Policía Metropolitana, mayor general Óscar Gómez, ha enrarecido un ambiente que, por supuesto, admite diferencias, pero que mal ventiladas provocan suspicacias y malentendidos.

Después de los sucesos de septiembre pasado, cuando una acción de brutalidad policial desencadenó una escalada de violencia que se saldó con 10 personas muertas y 53 CAI destruidos, las relaciones entre Policía y Administración entraron en alta tensión. Con justificados argumentos, López exigió no solo claridad sobre el accionar de los agentes de policía –varios de ellos, hoy bajo investigación–, sino que pidió al Gobierno Nacional reformas de fondo sobre su proceder en las manifestaciones públicas.



Tras semanas de intensas discusiones, daba la sensación de que las cosas empezaban a fluir por buen camino: se crearon protocolos, hubo compromisos para evitar los excesos, cursos sobre derechos humanos para los agentes del Esmad, la recuperación de las estaciones vandalizadas y, más recientemente, el compromiso del Ministerio de Defensa para dotar con más policías a la capital.

Cada cual tiene derecho a expresar sus diferencias, pero ventilarlas de la forma como

lo han hecho solo transmite confusión a la gente.

Curiosamente, fue otra manifestación la que desató la polémica a la que nos referimos. Ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando volvieron a enfrentarse manifestantes y uniformados por acciones vandálicas contra entidades financieras, TransMilenio y una moto de la Policía. En esos hechos resultó gravemente herido el joven Gareth Steven Sella, quien hacía parte de los manifestantes que protestaban contra el propio Esmad.



Sin que se conozcan aún los resultados de las investigaciones que permitan determinar qué le provocó las heridas al muchacho –quien prácticamente perdió un ojo–, los señalamientos de la alcaldesa no se hicieron esperar. De pedir que se investigara lo sucedido, lo cual está bien, pasó a las insinuaciones sobre una presunta responsabilidad de la Policía, lo que puso en tela de juicio el proceder de la institución. Esta vez, el comandante no se quedó callado. Tampoco su superior, el director de la entidad, general Jorge Luis Vargas, quien en respuesta a la mandataria reiteró que “la Policía no necesita autorización cuando se trata de cumplir con su deber”, a lo que López respondió con una frase más fuerte: “La Policía no tiene autorización para sacarles los ojos a nuestros jóvenes”.



Mal ambiente el que se ha creado. E inoportuno. Harían bien las partes en recoger lo dicho e insistir en una comunicación que vuelva a los cauces del entendimiento. Cada cual tiene derecho a expresar sus diferencias, pero ventilarlas de la manera como lo han hecho solo transmite confusión a la ciudadanía. El enemigo común que hay que combatir es la inseguridad en calles y barrios, y lo que la gente quiere ver son unas instituciones que envíen un mensaje de unidad, empeñadas en ello, no en un rifirrafe permanente.



EDITORIAL