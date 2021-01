Cepas y variantes del virus

En los últimos días ha surgido la preocupación por la aparición de nuevas variantes del Sars-Cov-2, lo cual no es sorprendente, pues todos los virus mutan en la medida en que producen copias de sí mismos para difundir la infección. De hecho, hoy hay miles de variantes del covid-19 en circulación con diferencias mínimas entre ellas, e incluso algunas pocas pueden resultar perjudiciales para la supervivencia del mismo virus.

Pero ante la sospecha de que nuevas variantes descubiertas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil pueden ser más contagiosas, se han encendido las alarmas. En Colombia se ha llegado, incluso, a achacarles la reactivación de la pandemia.



Para aclarar, hay que saber que estas tres variables han sufrido cambios en aquellas partes con las que se agarran a las células humanas para entrar a ellas y multiplicarse, lo que les confiere una mayor capacidad para propagarse, al punto de que algunos expertos dicen que la versión británica podría ser más infecciosa hasta en un 50 por ciento, de ahí las inquietudes en muchos países.



Ahora, que se transmita con mayor facilidad no quiere decir, según los científicos, que sea más mortal, pero, dado el aumento de los contagios, la proporción de casos graves podría crecer, y por ello la inquietud. Muchos se preguntan si estas modificaciones pueden restarles efectividad a las vacunas. Los científicos también han dicho que, por ahora, este riesgo no existe y, llegado el caso, los biológicos podrían ser rediseñados o modificados.



Respecto a Colombia, el Instituto Nacional de Salud, que realiza vigilancia genómica sobre el virus, ha manifestado sobre bases técnicas que hasta la fecha ninguna de estas tres variantes ha sido identificada. Esto no significa que no debamos estar alertas.



Lo anterior, por el momento, permite estar tranquilos y de paso reconocer el nivel científico del INS, que hasta la fecha ha identificado 289 secuencias genéticas del covid-19 y 35 linajes específicos, distribuidos en todas las regiones. Bien por eso.



