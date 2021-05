Ciudad y pobreza

En su último informe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la pobreza monetaria en el país creció 6,8 % al pasar de 35,7 % en 2019 a 42,5 % en 2020. En número de personas, esto significó que 3,6 millones de colombianos ingresaron a la línea de pobreza al no reunir los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Y de este grupo, 1,1 millones se encuentran en Bogotá. Es como si toda la población de la localidad de Suba se hubiera vuelto más pobre en un solo año.

Aunque el golpe más pronunciado ha sido para las ciudades en general, la capital es la peor librada, por su tamaño, por la capacidad de su aparato productivo, por ser el epicentro de las inversiones, la que mayores puestos de trabajo provee y por su condición de ciudad de servicios, justamente el sector más sacudido por la pandemia. El año pasado, el 40,1 % de sus habitantes, 2 de cada 5, se encontraban en pobreza monetaria, la cual creció 12,9 %, el doble que en el resto del país. Los pobres en Bogotá pasaron de 2’246.851 a 3’357.585, una población superior a la de Medellín.



Para el caso de la pobreza extrema, las cosas tampoco son buenas: el número de personas en este renglón pasó de 344.591 a 1’108.000, un incremento del 222 %.

Bogotá es la ciudad más golpeada con todo lo sucedido, pero también

Una de las causas principales para esta debacle es la pérdida de empleos, en la que Bogotá puso uno de cada tres a comienzos de año. La pandemia golpeó particularmente a mujeres y jóvenes, quienes hoy lideran las tasas de desocupados no solo en la capital, sino en los demás centros urbanos. Y a ello han contribuido, sin duda, fenómenos como las continuas cuarentenas, las restricciones de toda índole, la alta población migrante –que según cifras oficiales asciende a 400.000 personas, pero pueden ser más– y el hecho de que desde el año 2019 la pobreza monetaria hubiera venido creciendo. Lo que hizo la pandemia fue empeorar las cosas.



La ciudad le ha hecho frente en la medida de sus posibilidades. Desde millonarias donaciones hasta la implementación de una renta básica que hoy atiende a no menos de 800.000 personas en condición de pobreza, con aportes del Distrito y la Nación; bonos solidarios, pago de arriendos, ayuda alimentaria y millonarios recursos para apoyar a pequeños negocios y paliar la situación.



Sin duda, lo que más contribuiría a reducir la espiral de pobreza en las ciudades del país, grandes y pequeñas, sería su plena reactivación. Los alcaldes necesitan complementar sus medidas sanitarias y de orden público con el análisis sensible de los choques de sus medidas sobre comercio, industrias, turismo, etc.



Bogotá ha sido la más golpeada y ha vuelto a los toques de queda y el cierre de sus negocios desde las 10 de la noche, pero también la que tiene proyectadas las inversiones más ambiciosas, como el metro o las troncales de TransMilenio.

Recuperar la productividad, permitir que la gente tenga capacidad de compra, que colegios y universidades vuelvan a la alternancia y que se supere la crisis que se vive con las protestas sociales, fruto de un inconformismo que se alimenta precisamente de no hallar oportunidades, es el desafío por asumir y una tarea que compete a todos.



