Avances digitales

Una de las consecuencias más evidentes que ha venido dejando la pandemia de covid-19 ha sido la aceleración de una amplia gama de procesos digitales, no solo en Colombia sino en el resto del mundo. Las cuarentenas y demás restricciones de movilidad dispararon el uso de soluciones digitales para las más diversas actividades de la vida diaria.

Si bien la crisis actual no generó las transformaciones digitales necesarias en todos los sectores, las medidas de lucha contra el nuevo coronavirus funcionaron como un catalizador de tecnologías, hábitos, costumbres y consumos.



Dos noticias recientes condensan como pocas los cambios sociales y de política pública en este frente. La primera es el anuncio de que el país acaba de cumplir la meta de bancarización que el Gobierno Nacional se había trazado para todo el cuatrienio.



Según la Banca de Oportunidades, programa estatal a cargo de la promoción de la inclusión financiera en el país, en los primeros seis meses de 2020 más de 1,6 millones de colombianos ingresaron por primera vez al sistema financiero. Esto es, a través de la apertura de un producto de ahorro o crédito.

Lo cual quiere decir que Colombia alcanzó los 31 millones de habitantes bancarizados, es decir, el 85,9 por ciento de la población adulta, y casi un punto porcentual por encima de la meta del Plan de Desarrollo para 2022. No solo las restricciones provenientes de la pandemia explican este crecimiento, también la implementación de nuevos programas de transferencias monetarias como Ingreso Solidario y la llamada Devolución del IVA.



Estos esfuerzos, en especial el esquema de compensación del IVA, fueron precisamente destacados por la edición actual del semanario británico The Economist como herramientas efectivas para la inclusión financiera. Estas estrategias van de la mano de la apuesta del sector financiero privado a productos accesibles a la población no bancarizada como billeteras digitales, entre otros.



No sobra recordar que la inclusión financiera, que ya cuenta con un documento Conpes, genera beneficios para los colombianos más pobres, como el acceso a servicios financieros formales, capacidad de ahorro, reducción del ‘gota a gota’ y una mejor recepción de ayudas y programas gubernamentales.



La segunda buena noticia en esta materia provino de la Ocde. El llamado club de las buenas prácticas publicó su Índice de Gobierno Digital (IGD) para este año, y Colombia ocupó el tercer lugar, detrás de Corea del Sur y el Reino Unido.



Este escalafón mide el grado de ‘madurez’ de las políticas digitales en los gobiernos de los distintos miembros de la Ocde, que incluyen varias de las naciones más ricas del mundo. El destacado desempeño del país refleja el compromiso del Gobierno Nacional con una agenda de transformación digital que se encuentra liderada desde el círculo más cerrado de la Casa de Nariño.



Estas dos noticias no significan que la tarea en este frente está completa. Todo lo contrario, ratifica que Colombia cuenta con los marcos de política pública, los actores institucionales, el sector privado y la visión para seguir avanzando en las transformaciones digitales.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com