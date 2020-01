Retos urgentes en salud

El primer reto que enfrenta el sector en este comienzo del 2020 es nombrar un ministro de Salud que desborde los compromisos políticos y avance por la ineludible ruta de garantizar el derecho fundamental a la salud de 48 millones de colombianos, en un contexto de equidad, suficiencia y oportunidad.

Tarea nada fácil dada la vacante que deja Juan Pablo Uribe, quien renunció voluntariamente a esta cartera, después de dar pasos durante 16 meses en la dirección correcta, aunque no libre de grandes tropiezos.



Es claro que garantizar la liquidez, el equilibrio, el saneamiento histórico de las deudas y la no repetición es el pilar inexcusable si se quiere consolidar el sistema de salud que todos reclaman. No es tarea fácil. Si bien se dice que para este año están garantizados los presupuestos más altos obtenidos hasta ahora, de no racionalizarse el gasto taponando todas las grietas por las que se desvían indecorosamente algunos recursos, empezando por la corrupción, la inducción de demandas y los desbordados precios de algunos insumos, además del uso de tecnologías costosas e ineficientes, dichos dineros no serían suficientes, con el agravante de que los indicadores de bienestar de la población no mejorarán una centésima.



Por otro lado, urge avanzar en el afianzamiento del ‘Acuerdo de punto final’, que, no obstante haber girado ya más de 1,2 billones de pesos y comprometido dos billones más, requiere al menos otros 7 billones para cuadrar una caja que de no hacerse esto, amenazaría con llevarse de frente toda la estantería del sistema.



Y por si esto fuera poco, el ministro que llegue deberá jugársela de manera decidida frente a asuntos adormilados por la dinámica de-cembrina, pero que empiezan a despertarse con fuerza, como los techos o presupuestos máximos para cubrir lo que está por fuera del plan de beneficios –cuestión candente que por sí sola es una reforma estructural–, los precios máximos de recobro, la financiación de la atención de los millones de migrantes que empiezan a ser atendidos a cargo del sistema y los ajustes necesarios que requiere la puesta en práctica de los nuevos valores de la UPC (valor anual de la salud de cada colombiano).

Esto para empezar, porque entre las prioridades están también la instauración de un verdadero modelo de atención, la estructuración de redes integrales de servicios, la exigencia de la historia clínica electrónica y, por supuesto, la definición –de una vez por todas– de un plan de beneficios basado en exclusiones que remonte el vetusto POS, como reza la ley estatutaria de salud, que no puede quedarse en el papel.



Pero quizás el desafío más espinoso que tiene este sector sea el de eliminar las barreras de acceso que actores identificados les imponen a los usuarios, buscando rentas impúdicas, a cambio de su salud. Es el caso de las EPS inviables, que se atornillan con triquiñuelas jurídicas y convierten a la gente en indignos botines.

Esta es parte de las prioridades que la salud entrega al comenzar el año. Dejarlas en manos de un político para llenar una cuota sería empeorar las cosas de manera irreparable.

EDITORIAL

