La tributaria y sus ajustes

La iniciativa de reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro continúa tanto su tránsito por el Congreso como su discusión por gremios, empresarios, expertos y centros de pensamiento. Producto de ese debate, varios elementos han venido no solo decantándose en estos últimos días, sino abriendo la posibilidad de ser revisados y ajustados en este trámite democrático.

La necesidad del Estado de impulsar un alza de impuestos al arranque de este cuatrienio ya no es el eje de la discusión, sino cómo lograrlo mediante un balance adecuado de los sensibles factores que sostienen la economía. Todo para enfrentar el deterioro de la situación fiscal del país –jalonado por la inevitable disparada de gastos en la pandemia–, mantener los programas sociales que contribuyen a mitigar la crisis económica y cumplir con las altas expectativas que trajo la nueva administración.



Esto conduce, en primer lugar, a la cuestión del monto por recoger. El proyecto busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos, esto es, el 1,72 por ciento del PIB de 2023. Esta cifra la convierte en la iniciativa de ajuste fiscal más ambiciosa de los últimos años. El jefe de las finanzas públicas y otros miembros del equipo económico han sido enfáticos en que la cifra que el proyecto aspira a recaudar no es negociable. No obstante, cabe la pregunta sobre la conveniencia de extraer tal cantidad de recursos de una economía como la colombiana, en senda de reactivación, pero recién salida de la pandemia. A esto se deben añadir los negros nubarrones que ya se están posando sobre el desempeño económico en el segundo semestre de 2022 y el año entrante.



La galopante inflación y las alzas de las tasas de interés, así como las deterioradas condiciones del entorno internacional, desaconsejarían la aplicación de una dosis impositiva tan fuerte sobre las empresas, los inversionistas y algunos sectores productivos específicos.



Segundo, medidas como el aumento del impuesto de renta de las personas naturales con mayores ingresos –cuyo diseño podría mejorar e incluir más base gravable– siguen las recomendaciones técnicas para avanzar en un sistema tributario más progresivo en Colombia. En ese mismo sentido, se incluye la eliminación de exenciones y deducciones. Dicho lo anterior, la reforma tributaria del gobierno Petro apunta a recaudar este monto sin antecedentes no solo a partir de los mismos contribuyentes de siempre, sino también sobre los hombros de las empresas de todos los tamaños.



Esto nos lleva a un tercer aspecto por discutir: qué tanta carga tributaria puede el sector privado seguir soportando sin descarrilar el crecimiento, frenar la inversión y afectar la generación de empleos. Esta no es una cuestión retórica. Gremios de la producción, centros de investigación y analistas económicos han coincidido en disparar las alertas sobre la tasa de tributación efectiva para las personas jurídicas. La combinación de las disposiciones sobre dividendos, ganancias ocasionales y deducciones termina elevando demasiado los impuestos adicionales que las empresas –grandes, medianas, pymes y micros formales– tendrían que desembolsar. Incluso a los actores del ecosistema de emprendimiento y ‘start-ups’ tecnológicas les preocupan los efectos sobre los capitales de riesgo.

La revisión de esta situación no se debe interpretar como una falta de compromiso del empresariado. No sobra recordar que, ante las dificultades fiscales en la reforma tributaria inmediatamente anterior, el sector privado asumió las cargas impositivas que sostuvieron el gasto social para enfrentar los impactos de la pandemia. La discusión sobre los impuestos a las empresas debe darse con argumentos técnicos y sin estigmatizaciones ni señalamientos injustos.



Un cuarto aspecto toca varias propuestas que afectan industrias específicas como las extractivas. Ya los gremios de los hidrocarburos y de la minería han estimado los altos impactos de la iniciativa gubernamental sobre estas actividades, cruciales en las exportaciones, las regalías y el desarrollo regional. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la carga fiscal del sector alcanzaría el 80 por ciento, poniendo en peligro la viabilidad de hasta 180 proyectos de exploración y producción de crudo y gas. Los mineros enfrentan un escenario similar.



Se quedan en el tintero otros puntos del proyecto que el Gobierno podría revisar en las próximas instancias del trámite legislativo. El liderazgo del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha sido fundamental en la presentación de la reforma, así como en la vocería experimentada ante los sectores políticos y económicos. De hecho, el jefe de las finanzas públicas ha manifestado su disposición a discutir elementos del articulado, e incluso anunciado algunas modificaciones iniciales.



A ese talante se debe acudir en todas las fases que vienen para el futuro de la tributaria. Sin duda, esta constituye una prueba de fuego para la disposición de diálogo y concertación con los sectores empresariales, que han expresado el ministro y el equipo económico. Es el momento de escuchar y ajustar.



