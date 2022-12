Una línea roja para la región

La página de la salida del poder de Pedro Castillo en Perú está lejos de pasarse. Siguen retumbando los ecos de lo ocurrido el miércoles 7 de diciembre, cuando en un lapso muy breve el entonces presidente pasó de ejercer la máxima magistratura del país vecino a quedar a buen recaudo, luego de que intentara un autogolpe de Estado por su decisión de clausurar el Congreso. Y por los hechos que allí se viven todo apunta a que la calma demora.

La situación en Perú es hoy compleja y su desenlace, impredecible. Mientras la sucesora de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte, se ve a gatas para conformar un gobierno con el mínimo respaldo legislativo que le garantice, por lo menos, un clima de estabilidad para organizar nuevos comicios el próximo año, las calles son escenario de violentas protestas. Disturbios que, al escribirse estas líneas, han dejado cerca de una veintena de muertos y han incluido el ingreso de manifestantes a los aeropuertos de Ayacucho, Arequipa y Cusco. La inestabilidad condujo a Boluarte a decretar el estado de emergencia por 30 días, a ordenar el toque de queda en 15 provincias, el despliegue del Ejército en las calles y la suspensión del derecho de reunión en espacios públicos, también en las zonas donde el orden público está más alterado.

Mientras todo esto sucedía, el lunes se conoció una declaración conjunta de México, Argentina, Bolivia y Colombia –posterior a un pronunciamiento de la Cancillería colombiana de rechazo al autogolpe de Castillo– en la que censuran lo ocurrido con él y le expresan su respaldo. Esta misiva generó una comprensible reacción del Gobierno peruano. Y es verdad que se trató de una intromisión en sus asuntos internos, un irrespeto a su soberanía. Lima optó, entonces, por llamar a consultas a sus embajadores en estos cuatro países.

“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, se lee en la declaración en cuestión. De este grupo de naciones rehusó hacer parte, en una postura sensata, el gobierno chileno de Gabriel Boric. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha ido incluso más allá al pedirle, a través de un trino a la CIDH, medidas cautelares que protejan a Castillo, quien el jueves pasado fue cobijado con una medida de detención preventiva por 18 meses mientras es investigado por rebelión, según decidió la Corte Suprema.

Pero otras voces han defendido el Estado de derecho peruano. Entre ellas se cuenta la de Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien calificó de “lamentable” la respuesta de estos gobiernos a la crisis peruana “victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción”. Luego, en su cuenta de Twitter, añadió: “América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el Estado de derecho”.

Frente a estas reacciones y a toda la controversia, hay que ser muy claros en que el proceder de Castillo –sobre quien además pesan señalamientos de corrupción– el pasado 7 de diciembre configura un golpe de Estado: ordenar la disolución del Congreso, como lo hizo, es sumamente grave pues, no sobra decirlo, implica cercenar uno de los pilares de un Estado de derecho y pavimentar el camino para un régimen dictatorial. En este sentido, la institucionalidad peruana respondió como corresponde, estuvo a la altura rechazando esta actuación y sin que haya indicios de que se le haya irrespetado su derecho, que por supuesto lo tiene, al debido proceso, llevándolo ante la instancia correspondiente para que responda por su proceder. Es lo que debe hacerse ante un intento por subvertir el orden democrático.

Así las cosas, hay que ser enfáticos en que no hay razón para no respaldar la institucionalidad peruana en esta dura coyuntura que, esperamos, pueda superar pronto y salir de ella con su democracia fortalecida, por el bien del hermano país. Para ello también es importante que el gobierno de Boluarte no incurra en excesos a la hora de enfrentar las expresiones de descontento. Lo cierto es que pretender disolver el Congreso será siempre, bajo cualquier circunstancia, inaceptable. Es indispensable que en estos tiempos en los que se advierte sobre un retroceso democrático en el planeta, junto con el florecimiento de proyectos totalitarios, los gobiernos del continente coincidan en unos mínimos comunes y tracen de manera conjunta una línea roja frente a esas amenazas.

La preservación de la democracia y del Estado de derecho debe unir a todos los países de la región. Este es un propósito que tiene que estar presente más allá de las ideologías. De lo contrario, tarde o temprano, podrían padecer el grave debilitamiento de los principios que garantizan los derechos y las libertades.

