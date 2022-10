Priorizar la salud mental

El problema de salud mental en Colombia es mucho más grave de lo que parece. Es otra enfermedad que afecta a un gran número de personas sin importar la edad. Las últimas cifras que se han conocido deben inquietar. Que casi la mitad de los niños colombianos (44,7 %) –de acuerdo con el Ministerio de Salud– tengan indicios de algún problema mental; que 6 de cada 10 adolescentes presenten ideaciones suicidas y que, en los adultos mayores, según un estudio del CES, esta tendencia se eleve al 44,2 %, son indicadores que demuestran un incremento muy preocupante de las alteraciones de estas afecciones, al punto de que muchos expertos califican este fenómeno como otra pandemia con potencialidad de provocar desenlaces catastróficos.

La contingencia del covid-19 no solo impulsó este tipo de afecciones en todas las edades, sino que puso en evidencia una situación que desde hace tiempo permanece oculta por factores que van desde la desatención y no cuantificación hasta el estigma individual y colectivo que, inveteradamente, hace que muchos diagnósticos pasen por debajo de la línea de las estadísticas oficiales.

Basta ver, por ejemplo, que los años de vida saludable que se pierden por este tipo de trastornos en las Américas bordean la quinta parte de la totalidad de los que bajo este indicador se cuantifican por la discapacidad y las muertes tempranas derivadas de todas las demás enfermedades, lo que contrasta con los pocos recursos que se destinan para este campo, que en la región apenas si llega al 2 % del gasto en salud, con el agravante de que más del 60 % de esto presupuestos se destinan a hospitales, consultorios y profesionales especializados.

Este panorama deja ver un preocupante vacío en los componentes preventivos y de atención a los determinantes sociales que empujan estos diagnósticos, que exigen acciones urgentes si se quiere hacer disminuir los números que los cuantifican y que al aparecer con tanta frecuencia dan señales equivocadas de que la situación está suficientemente diagnosticada.

Todo empieza por tener claro que la salud mental es un componente ineludible del bienestar que soporta las capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones, y que gozar de ella es, en sí mismo, un derecho fundamental y un elemento esencial para el desarrollo socioeconómico de cualquier país.

Pero todo esto es mucho más que la mera ausencia de trastornos mentales, dado que es producto de procesos complejos, derivados de las relaciones de los individuos con su entorno. Y es aquí donde resulta clave hacer énfasis en identificar todos los determinantes psicológicos, biológicos y genéticos, tanto individuales como colectivos, que al exponerse a circunstancias sociales, económicas, políticas o ambientales desfavorables, como pobreza, violencia, desigualdad, desarraigo, abandono o falta de oportunidades, se traducen en cualquiera de los múltiples diagnósticos que componen el espectro de la enfermedad mental.

Es un componente ineludible del bienestar. Gozar de ella es, en sí mismo, un derecho fundamental y, por extensión, un elemento esencial para el desarrollo socioeconómico de cualquier país FACEBOOK

TWITTER

El objetivo supremo es actuar sobre estos condicionantes para reducir los riesgos de manera coherente, a la par que se crean entornos favorables bajo políticas integrales y multisectoriales, dirigidas a individuos, grupos específicos o poblaciones enteras, como lo define claramente la Estrategia de Atención Primaria (EAP), que en este componente ha sido más esquiva que en otras áreas sanitarias.

Aunque hay que reconocer los esfuerzos acumulados de diferentes gobiernos que han permitido configurar políticas, orientar recursos y definir instancias con responsabilidades específicas para enfrentar esta problemática, es urgente reforzar todo lo que ha sido útil y plantear nuevas estrategias que empiecen por visibilizar –como lo dice la ministra de Salud– la salud mental como un asunto de todos y una prioridad en las agendas de los sectores (públicos y privados), además de las instituciones relacionadas con estos temas, para llevar a la práctica planes de acción claros que actúen desde la verdadera raíz de este flagelo, con un enfoque predictivo y preventivo, evaluado con rigurosos indicadores de seguimiento.

Es fundamental que haya conciencia de lo que significan estas enfermedades. Urge un modelo integral de atención con diagnósticos tempranos, tratamientos oportunos, continuos y suficientes, dentro de un marco de integralidad que incluya acciones tendientes a reducir el estigma de la discriminación de los pacientes que se tratan.

Esta es una tarea esencial que no da espera, si vemos los daños que los problemas mentales están causando a una sociedad que poco a poco parece desensibilizarse ante las cifras y los titulares que por estos días se refuerzan en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que no solo debe ser una jornada de reflexión sino un compromiso de todos y que no da espera.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com