Cinco niños

Se llamaban Jair Andrés, Josmar Jeanpaul, Álvaro José, Léider y Luis Fernando. Se los ha reseñado como jóvenes, pero también, y sobre todo, eran aún niños. Habían acordado verse para elevar cometa, bañarse en un lago y comer caña, por si cabe alguna duda.

Les sobreviven a estas víctimas de esta infame masacre, ocurrida el martes pasado en la noche en el barrio Llano Verde de Cali, cinco madres que desde el vientre les dieron su amor y todo lo que tuvieron a mano para que pudieran llevar una vida buena, lo suficiente para poder desarrollar todo su potencial en un contexto en el que algo tan básico como salvaguardar la dignidad de cada vida humana a veces es una odisea.



Su barrio, Llano Verde, levantado hace menos de un lustro, es habitado por reubicados del jarillón del río Cauca y sobrevivientes de la guerra, provenientes de varias regiones. Ellos han logrado en poco tiempo tejer, con reconciliación, confianza y hastío compartido del infierno del conflicto, fuertes redes que hoy se exigen al máximo para contener las cabezas de la hidra del crimen organizado derivado del narcotráfico y la minería ilegal que se ceba muy cerca de allí: reclutamiento forzado, extorsión, microtráfico, desconfianza, las más visibles, pero lejos de ser las únicas.

Querían ser futbolistas. Luis Fernando también formaba parte del grupo de formación de pedagogía de la verdad, organizado por la Comisión de la Verdad y Educapaz, pero, vulnerables por su edad y género, en un contexto ya de por sí signado por la vulnerabilidad, las fuerzas oscuras que los gravitaban, al parecer, tenían otros planes.



Al parecer, pues no hay claridad sobre los móviles de los asesinos. Reclutamiento forzado, vinculación obligada al microtráfico y escuadrones de la muerte dedicados al asesinato indiscriminado de personas se encuentran entre las hipótesis. Cabe también la posibilidad de una confusión con una reacción desproporcionada de alguien encargado de la vigilancia de un predio. Que las autoridades despejen cuanto antes los interrogantes y den con los responsables, pero tan urgente como este llamado es el que va dirigido a toda la sociedad para que dimensione lo terrorífico que resulta que cada una de estas posibilidades sea perfectamente factible. No menos aterrador es registrar en las redes sociales intentos cínicos e indolentes por justificar su muerte a partir de perversas inferencias por su condición y origen.



Los esfuerzos que impone la pandemia no pueden llevar a las autoridades a bajar la guardia en la tarea de mantener a raya el crimen organizado. Esto incluye la necesidad de garantizar la continuidad y viabilidad de los programas que buscan darles apoyo integral a los adolescentes para evitar que sean presa de los grupos armados.



Los jóvenes, los preadolescentes, sobre todo aquellos en zonas de economías ilegales o aledañas, están en serio riesgo. Estas muertes, hay que advertirlo, se suman a las de otros dos estudiantes de bachillerato ocurridas el domingo en límites entre Cauca y Nariño a manos de grupos armados. El crimen organizado, no contento con acechar a los jóvenes, ahora quiere llevarse también a los niños, y hay que mover cielo y tierra para impedirlo.



EDITORIAL