Líbano, el dolor y la ira

“¡Que se vayan todos!” era el grito ayer en las devastadas calles de Beirut luego de que cientos de personas salieron, entre el llanto y la indignación, a rendir homenaje a las 171 víctimas y los 6.000 heridos que dejó la explosión en el puerto de la capital hace una semana, que destruyó ese sector y aceleró de manera brutal un proceso de desintoxicación política que se venía gestando desde septiembre, con multitudinarias protestas.

Y cuando la calle pide que se vayan todos, significa que no bastó con la renuncia, el lunes, del primer ministro, Hassan Diab, sino que también quieren las dimisiones del jefe de Estado, Michel Aoun, del jefe del Parlamento y de los diputados de los partidos políticos, a quienes señalan de corrupción, incompetencia y negligencia por no haber tomado las medidas mínimas para evitar semejante tragedia.



Y, por lo visto, las protestas van a continuar porque en el fondo, además de la detonación de las casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, lo que explotó fue la enorme frustración ciudadana por la hiperinflación, la depreciación de la libra libanesa, la falta de combustible y el desempleo, a lo cual se sumó la pandemia de covid-19, lo que no da muchas esperanzas sobre una pronta salida de la crisis, a menos que haya una intervención decidida y eficaz de la comunidad internacional. Y tras la destrucción del puerto, la inseguridad alimentaria es otro fantasma con el que habrá que lidiar.



El problema, además, es que el Líbano es un país de una gran inestabilidad relacionada con los acuerdos que lograron poner fin a la guerra civil (1975-1990) y que asignan a cada comunidad religiosa un cargo de poder. Así, el presidente debe ser un cristiano maronita; el primer ministro, un musulmán suní, y el presidente del Parlamento, un musulmán chií, todo dentro de un delicado equilibrio que hace que las decisiones no tarden meses, sino años. Pero tiempo es algo que no tienen ahora los libaneses. Y paciencia, menos.



EDITORIAL

