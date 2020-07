Vicisitudes de la 7.ª

A estas alturas es inconmensurable el mar de tinta que se ha gastado registrando, contando y anunciando las soluciones planteadas para la movilidad de la carrera 7.ª de Bogotá en las últimas dos décadas. Un indicador que, por demás, devela la compleja situación que atraviesa este corredor vial –el más importante del nororiente de la capital– desde hace varios lustros, y cuya situación no ha hecho más que empeorar. Ya no es un mito que la 7.ª es una de las vías más congestionadas, contaminadas y caóticas. Es una palpable realidad.

Para no entrar en polémicas insulsas, digamos que a lo largo del presente siglo los alcaldes han intentado diversas soluciones para hacer de la 7.ª un modelo de resiliencia vial. Las propuestas han estado a la orden del día, y prácticamente no se ha quedado ninguna por fuera: desde metros hasta corredores ambientales, pasando por troncales integradas al sistema TransMilenio. Pero una inexplicable maldición se cierne sobre ellas para que jamás se lleven a cabo.



El exalcalde Enrique Peñalosa fue quizás quien más lejos llegó al dejar diseñada una troncal que estuvo a pocos días de ser adjudicada. Y no fueron solo los millonarios recursos invertidos en su estructuración, sino todo un andamiaje técnico y jurídico que involucró contrapartidas al Gobierno Nacional. Pero cuando las cosas estaban listas, los jueces y la campaña política se le atravesaron al proceso. Los primeros, con pocos argumentos técnicos, le dieron una estocada a la propuesta atendiendo solicitudes de diversa índole. Y en cuanto a lo político, el resultado ya se sabe: la sucesora de Peñalosa, Claudia López, hizo suya la bandera de no respaldar la iniciativa y ahora como mandataria acaba de revocar la licitación.

Cuando a las obras se les quiere poner apellido o color político, se convierten en puntos de

No se sabe exactamente qué reemplazará la troncal con la que muchos ciudadanos soñaban. Se habla de un corredor verde que daría prioridad al peatón, la bicicleta y a un sistema de buses eléctricos con carril exclusivo. Habrá que esperar el proyecto en mención para conocer sus alcances y limitaciones. Al menos en la intencionalidad no dista mucho de lo que se pretendía con TransMilenio. Lo deseable es que cumpla con el objetivo de darle prioridad al transporte público sobre el privado y que los enemigos de las soluciones no sigan entorpeciendo una salida definitiva.



La pandemia está demostrando que el verdadero desafío que les espera a Bogotá y a las ciudades en general es la lucha desigual que se avecina entre el transporte privado y nuevas formas de movilidad. Y es hacia allá hacia donde hay que enfocar los esfuerzos. Hay quienes ven en la frustrada troncal un golpe definitivo, pero lo cierto es que aún quedan temas por aclarar. Empezando por las decisiones pendientes de los jueces y de los compromisos previos pactados con el Ejecutivo.



No puede ser posible que la 7.ª siga estando a merced de los gobiernos de turno, incluyendo a todos los que han pasado por la administración desde hace 20 años. Proyectos de semejante envergadura deben estar por encima de intereses particulares o partidistas, porque cuando a las obras se les quiere poner apellido o color político, se convierten en puntos de honor y no de progreso.



