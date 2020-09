Mínima protección

Hace unos días el Gobierno Nacional expidió el decreto 1174 de 2020 para la reglamentación del llamado Piso de Protección Social. Este es un mecanismo, creado por el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, que abre la posibilidad de que trabajadores que ganen menos del salario mínimo mensual accedan a salud, protección a la vejez y aseguramiento en riesgos laborales y enfermedad.

Desde antes de la irrupción de la pandemia, la economía colombiana era incapaz de generar empleos formales y con beneficios de la seguridad social para la población en edad y con deseos de trabajar. De hecho, las tasas de informalidad en el mercado laboral registran alrededor del 50 por ciento. Según cifras gubernamentales prepandemia, aproximadamente nueve millones de trabajadores colombianos devengan mensualmente menos del salario mínimo.



Este decreto, que ya ha sido rechazado por las centrales obreras, abre la puerta de algunos beneficios de la protección social a estos millones de compatriotas con ingresos inferiores a los mínimos establecidos por la ley. La inclusión de estos trabajadores informales implicará indudablemente una mejora de su bienestar y un paso adelante en la equidad.



El Piso de Protección Social ha despertado, como es natural, la fuerte crítica de los sindicatos, que se retiraron de la Misión de Empleo en protesta y protagonizaron caravanas vehiculares el lunes pasado por las principales ciudades del país. Para las centrales obreras, la medida es una reforma laboral y pensional camufladas, ya que decretaría el trabajo por horas, acabaría con el salario mínimo legal e introduce la pensión por debajo del salario mínimo.

Si bien la urgencia de reformas estructurales en materia laboral y pensional sigue vigente, el decreto 1174 de 2020 no constituye un cambio en las normas laborales ni modifica los actuales regímenes pensionales. Desafortunadamente, el Gobierno Nacional no está contemplando abordar en el Congreso de la República la modernización de las anticuadas normas que hoy rigen el mercado laboral colombiano. Normas que desconocen las transformaciones económicas y sociales que ha experimentado el país en décadas recientes. No obstante, es imposible desconocer el llamado de alerta de las voces críticas sobre un eventual deterioro de las condiciones laborales de trabajadores hoy formales y con salario mínimo. La vigilancia del Gobierno en esta materia reforzará la legitimidad de la medida como instrumento de protección.



El desempleo sigue consolidándose como una de las secuelas sociales y económicas más graves que dejará la pandemia de covid-19. Como lo señala el más reciente informe del mercado laboral del Dane, más de 4,15 millones de puestos de trabajo han sido destruidos por la crisis. Las encuestas reflejan que los colombianos están más preocupados por su situación laboral que por el coronavirus.



El desafío más complejo que enfrentan el Gobierno y el sector privado es la generación de una reactivación económica con el suficiente nivel de empleos para impedir una disparada de la pobreza.



EDITORIAL